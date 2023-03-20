В Старом Осколе пока не будут снижать уровень содержания хлора в воде

Напомним, что 11 марта всех жителей Белгородской области пугали отравлениями хлором из-за питья воды из-под крана и купаний в ванной, но эта информация оказалась фейком. Администрация Старооскольского горокруга подтвердила информацию, что уровень содержания остаточного хлора увеличился, но только в резервуарах на насосных станциях. Это было сделано для того, чтобы дополнительно обеззаразить воду.