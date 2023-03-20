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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Старом Осколе пока не будут снижать уровень содержания хлора в воде

20 марта 2023, 06:39
Фото: 1MI
Информацию озвучил в ходе оперативного совещания глава Староосколького горокруга Андрей Чесноков.

За неделю от старооскольцев поступило 39 обращений о качестве водоснабжения в горокруге. 

По словам главы администрации Староосколького горокруга, увеличить уровень остаточного хлора рекомендовал главный санитарный врач округа — концентрация безопасна для здоровья. До конечного потребителя вода доходит в нормальном состоянии, пробы брал водоканал.

Мера была временной. Мы работаем в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Как только будет принято решение о снижении, будем делать. Пока сейчас на это добро не дают.
Андрей Чесноков

Напомним, что 11 марта всех жителей Белгородской области пугали отравлениями хлором из-за питья воды из-под крана и купаний в ванной, но эта информация оказалась фейком. Администрация Старооскольского горокруга подтвердила информацию, что уровень содержания остаточного хлора увеличился, но только в резервуарах на насосных станциях. Это было сделано для того, чтобы дополнительно обеззаразить воду.

В старооскольском водоканале ежечасно проверяют уровень хлора в питьевой воде
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#Хлор#Питьевая вода#Общество#Старый Оскол#Андрей чесноков#Алина Харина#Новости Старого Оскола
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