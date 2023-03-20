В районах Белгородской области назвали число разрушенных из-за обстрелов домов

В Белгороде за неделю восстановили два жилых дома, а также одного ограждение. С 14 по 16 марта повреждения получили ещё 53 помещения — 13 квартир и 40 индивидуальных жилых домов. В настоящий момент восстановить необходимо 63 помещения — жителям четырёх домов на Маяковского предоставят жильё, шесть домов после инцидента 18 декабря восстановят до 1 мая, ещё в 40 домах до 24 марта закончат остекление, до 27 марта — ограждение. Теплицы, террасы и хозпостройки восстановят до 20 апреля, внутреннюю отделку завершат до 17 апреля. Остекление в 13 квартирах восстановят до 24 марта, а отделочные работы пройдут до 20 апреля.