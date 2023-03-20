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В районах Белгородской области назвали число разрушенных из-за обстрелов домов

20 марта 2023, 07:37
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В Белгороде за три дня повреждения получили 53 жилых помещения. Вопрос обсудили на оперсовещании правительства области.
Сюжет
СВО

В Белгороде за неделю восстановили два жилых дома, а также одного ограждение. С 14 по 16 марта повреждения получили ещё 53 помещения — 13 квартир и 40 индивидуальных жилых домов. В настоящий момент восстановить необходимо 63 помещения — жителям четырёх домов на Маяковского предоставят жильё, шесть домов после инцидента 18 декабря восстановят до 1 мая, ещё в 40 домах до 24 марта закончат остекление, до 27 марта — ограждение. Теплицы, террасы и хозпостройки восстановят до 20 апреля, внутреннюю отделку завершат до 17 апреля. Остекление в 13 квартирах восстановят до 24 марта, а отделочные работы пройдут до 20 апреля.

В Белгородском районе восстановили за неделю семь домов. Повреждения получили 24 дома — в этих домах уже выполнили работы по закрытию периметра. Сроки выполнения работ — март–апрель. Один дом в Разумном восстановят до 1 июня, постройка приняла на себя основной прилёт.

Также глава района Владимир Перцев сообщил, что комиссия выезжала в Нижний Ольшанец, восстановление построек в трёх домах осталось за минстроем. Напомним, что в элитном посёлке не планировали ремонтировать разбитые при обстреле беседки. 

В Шебекинском горокруге за неделю восстановили 12 частных домов. Повреждения получили ещё 20 жилых домов — 19 ИЖС и одна квартира. Окончательный срок работ — 15 апреля.

В Грайворонском горокруге в работе находятся три дома. Один отремонтируют до конца недели, ещё два закончат к 15 апреля. В Валуйском горокруге восстановили шесть домов, в работе находятся семь домовладений, за неделю добавился ещё один дом. Четыре дома отремонтируют до 1 апреля, три дома — до 15 апреля.

В Красной Яруге повреждения получили шесть домов, восстановлен за неделю один. Все работы планируется завершить до 1 апреля.

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