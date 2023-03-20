В правительстве рассказали, когда в Белгороде построят новый корпус онкодиспансера

Стоит также отметить, что корпус планировали возвести на улице Куйбышева, 1. Что касается стоимости работ, то, как сообщили в правительстве, объём необходимых для строительства средств и источник финансирования будет определён также после завершения проектно-изыскательных работ и получения заключения госэкспертизы о достоверности сметной стоимости.