В правительстве рассказали, когда в Белгороде построят новый корпус онкодиспансера

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Белгороде к онкодиспансеру пристроят семиэтажный лечебный корпус. Отремонтировать медучреждение и пристроить к нему корпус планировали в 2022–2024 годах. В тот момент управление капстроительства области искало подрядчика, который подготовит проект и проведёт изыскательские работы.
Недавно читатели Бел.Ру поинтересовались, как обстоят дела с этим объектом — может ли город рассчитывать на расширение медучреждения или эта инициатива отложена. Чтобы разобраться в этом вопросе, редакция направила официальный запрос в правительство области.
В ответе нам сообщили, что в 2023 году начинать строительство объекта не планируется. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Сроки начала и проведения работ по возведению объекта будут определены после завершения проектно-изыскательных работ.
Стоит также отметить, что корпус планировали возвести на улице Куйбышева, 1. Что касается стоимости работ, то, как сообщили в правительстве, объём необходимых для строительства средств и источник финансирования будет определён также после завершения проектно-изыскательных работ и получения заключения госэкспертизы о достоверности сметной стоимости.