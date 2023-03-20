В правительстве рассказали, когда в Белгороде построят новый корпус онкодиспансера

Posted 20 марта 2023, 09:46
Published 20 марта 2023, 09:46
Modified 20 марта 2023, 09:48
Updated 20 марта 2023, 09:48
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Белгороде к онкодиспансеру пристроят семиэтажный лечебный корпус. Отремонтировать медучреждение и пристроить к нему корпус планировали в 2022–2024 годах. В тот момент управление капстроительства области искало подрядчика, который подготовит проект и проведёт изыскательские работы.
Недавно читатели Бел.Ру поинтересовались, как обстоят дела с этим объектом — может ли город рассчитывать на расширение медучреждения или эта инициатива отложена. Чтобы разобраться в этом вопросе, редакция направила официальный запрос в правительство области.
В ответе нам сообщили, что в 2023 году начинать строительство объекта не планируется. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация. Сроки начала и проведения работ по возведению объекта будут определены после завершения проектно-изыскательных работ.
Стоит также отметить, что корпус планировали возвести на улице Куйбышева, 1. Что касается стоимости работ, то, как сообщили в правительстве, объём необходимых для строительства средств и источник финансирования будет определён также после завершения проектно-изыскательных работ и получения заключения госэкспертизы о достоверности сметной стоимости.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]