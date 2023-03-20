В доме на проспекте Славы в Белгороде установили шлагбаум с нарушениями

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в многоквартирном доме на проспекте Славы, 52 при въезде во двор установлен шлагбаум, который не оборудован автоматической разблокировкой и открытием. Также расстояние от внутреннего края подъезда до наружной стены МКД составляет 4,4 метра, что нарушает технический регламент требований пожарной безопасности.

Кроме того, в конце тупикового проезда к МКД отсутствует площадка для разворота пожарных автомобилей.