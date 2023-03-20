В доме на проспекте Славы в Белгороде установили шлагбаум с нарушениями

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в многоквартирном доме на проспекте Славы, 52 при въезде во двор установлен шлагбаум, который не оборудован автоматической разблокировкой и открытием. Также расстояние от внутреннего края подъезда до наружной стены МКД составляет 4,4 метра, что нарушает технический регламент требований пожарной безопасности.
Кроме того, в конце тупикового проезда к МКД отсутствует площадка для разворота пожарных автомобилей.
Ответственным лицам было выдано предписание. Срок исполнения — 16 февраля 2024 года.
Напомним, что в областном центре треть шлагбаумов оборудовали контроллерами для пропуска спецтехники. Устройства автоматически открывают шлагбаум или ворота машинам полицейских, МЧС, Росгвардии и скорой помощи в случае ЧП. Устройство распознаёт спецтранспорт на расстоянии 25-30 метров. Проезд остаётся открытым всё время, пока транспорт находится во дворе МКД.