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В доме на проспекте Славы в Белгороде установили шлагбаум с нарушениями

20 марта 2023, 09:51
Фото: Яндекс.Карты
Шлагбаум не оборудован автоматической разблокировкой и открытием.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», в многоквартирном доме на проспекте Славы, 52 при въезде во двор установлен шлагбаум, который не оборудован автоматической разблокировкой и открытием. Также расстояние от внутреннего края подъезда до наружной стены МКД составляет 4,4 метра, что нарушает технический регламент требований пожарной безопасности.
Кроме того, в конце тупикового проезда к МКД отсутствует площадка для разворота пожарных автомобилей.

Ответственным лицам было выдано предписание. Срок исполнения — 16 февраля 2024 года.

Напомним, что в областном центре треть шлагбаумов оборудовали контроллерами для пропуска спецтехники. Устройства автоматически открывают шлагбаум или ворота машинам полицейских, МЧС, Росгвардии и скорой помощи в случае ЧП. Устройство распознаёт спецтранспорт на расстоянии 25-30 метров. Проезд остаётся открытым всё время, пока транспорт находится во дворе МКД.

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#Нарушение#Шлагбаум#Пожарная безопасность#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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