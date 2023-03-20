В Белгородской области провели 130 культурных мероприятий в поддержку военных в СВО

С февраля 2022 года в муниципалитетах области провели более 130 культурно-массовых мероприятий в поддержку военнослужащих и добровольцев. В текущем году творческие коллективы, агитбригады учреждений культуры продолжают выступать на площадке военного госпиталя, а также на базе культурно-досуговых учреждений для военнослужащих.