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Published Сегодня, 07:39

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В Белгородской области провели 130 культурных мероприятий в поддержку военных в СВО

20 марта 2023, 07:39
Фото: 1MI
Мероприятия прошли в 2022 году. Поддерживать военнослужащих и добровольцев СВО белгородские учреждения культуры продолжают и в текущем году. Подробнее рассказал региональный министр культуры Константин Курганский.
Сюжет
СВО

По словам чиновника, одним из приоритетных направлений, реализуемых в 2022 году, стало участие учреждений культуры области в культурно-просветительских мероприятиях в рамках поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, а также вынужденных переселенцев Белгородской области.

С первого дня начала спецоперации учреждения культуры области провели значительное количество мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих, добровольцев и вынужденных переселенцев.
Константин Курганский
Фото: Из оперативного совещания правительства Белгородской области

С февраля 2022 года в муниципалитетах области провели более 130 культурно-массовых мероприятий в поддержку военнослужащих и добровольцев. В текущем году творческие коллективы, агитбригады учреждений культуры продолжают выступать на площадке военного госпиталя, а также на базе культурно-досуговых учреждений для военнослужащих.

А в целях поддержки вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения в Тульской и Московской областях также проводились концерты и театрализованные программы.

Во втором докладе рабочей группы речь идет о защите прав участников СВО
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#Кристина Семенчук#Концерты#СВО#Поддержка#Добвровольцы#Белгородская область#Константин курганский#Культура
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