В Белгородской области провели 130 культурных мероприятий в поддержку военных в СВО

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По словам чиновника, одним из приоритетных направлений, реализуемых в 2022 году, стало участие учреждений культуры области в культурно-просветительских мероприятиях в рамках поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, а также вынужденных переселенцев Белгородской области.
С первого дня начала спецоперации учреждения культуры области провели значительное количество мероприятий, направленных на поддержку военнослужащих, добровольцев и вынужденных переселенцев.
Константин Курганский
С февраля 2022 года в муниципалитетах области провели более 130 культурно-массовых мероприятий в поддержку военнослужащих и добровольцев. В текущем году творческие коллективы, агитбригады учреждений культуры продолжают выступать на площадке военного госпиталя, а также на базе культурно-досуговых учреждений для военнослужащих.
А в целях поддержки вынужденных переселенцев в пунктах временного размещения в Тульской и Московской областях также проводились концерты и театрализованные программы.