В Белгородской области определили 21 площадку под строительство нового жилья

В 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» управление архитектуры рассмотрело и согласовало 21 площадку комплексной жилой застройки. В общей сложности на этих площадках можно построить 530,8 тыс. кв.м жилья — на этих квадратных метрах могут заселиться 6,8 тыс. семей.