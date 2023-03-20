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В Белгородской области определили 21 площадку под строительство нового жилья

20 марта 2023, 08:40
Фото: 1MI
Если территории застроят, там смогут проживать до 6,8 тыс. семей. Об этом рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области Галина Горожанкина в ходе оперсовещания.

В 2022 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» управление архитектуры рассмотрело и согласовало 21 площадку комплексной жилой застройки. В общей сложности на этих площадках можно построить 530,8 тыс. кв.м жилья — на этих квадратных метрах могут заселиться 6,8 тыс. семей.

По словам Галины Горожанкиной, в прошлом году управление также обобщило градостроительный потенциал Белгородской и Старооскольско-Губкинской агломераций. Так, в Белгородской агломерации было выявлено 37 площадок для жилищного строительства (1 452,8 тыс. кв.м), а в Старооскольско-Губкинской — 10 площадок (373,1 тыс. кв.м).

Все эти площадки определены для комплексного развития, для каждой площадки разработана концепция развития.
Галина Горожанкина

Помимо этого, в прошлом году управление архитектуры и министерство ЖКХ рассмотрели и согласовали 358 фасадов в 21 муниципалитете по программе капремонта.

В 2023 году будут рассмотрены ещё четыре площадки под комплексную жилую застройку (планируемая площадь — 799,3 тыс кв.м). Также планируется согласовать 204 фасада по программе капремонта.

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#Алина Харина#Дома#Многоквартирные дома#Застройка#Капремонт многоэтажек#Общество#Нацпроект#Белгородская область#Касается каждого
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