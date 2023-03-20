В Белгородской области газовики оснастят «умными счётчиками» 700 домовладений

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В рамках проекта предусматривается замена счётчиков на современные «умные приборы учёта» у более чем 700 потребителей газа в семи населённых пунктах Ивнянского и Прохоровского районов. Работы выполняются за счёт средств компании.
Среди преимуществ интеллектуальных счётчиков — высокая точность измерений и автоматическая передача данных об объёме потребленного энергоресура абоненту и поставщику газа.
Также счётчик сигнализирует о неисправностях, возможных нештатных ситуациях и сохраняет архив данных, что позволяет абоненту отслеживать, анализировать и при необходимости корректировать объём потребления газа.