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В Белгородской области газовики оснастят «умными счётчиками» 700 домовладений

20 марта 2023, 08:45
Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Компания «Газпром межрегионгаз Белгород» приступила к реализации пилотного проекта по установке в домовладениях абонентов интеллектуальных приборов учёта газа.

В рамках проекта предусматривается замена счётчиков на современные «умные приборы учёта» у более чем 700 потребителей газа в семи населённых пунктах Ивнянского и Прохоровского районов. Работы выполняются за счёт средств компании.

Среди преимуществ интеллектуальных счётчиков — высокая точность измерений и автоматическая передача данных об объёме потребленного энергоресура абоненту и поставщику газа.

Также счётчик сигнализирует о неисправностях, возможных нештатных ситуациях и сохраняет архив данных, что позволяет абоненту отслеживать, анализировать и при необходимости корректировать объём потребления газа.

Абонентам «Газпром межрегионгаз Белгород» доступны квитанции по электронной почте
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#Кристина Семенчук#Ооо «газпром межрегионгаз белгород»#Счётчики#Проект#Средства#Общество#Белгородская область
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