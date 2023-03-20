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В Белгородской области через ПВР прошли 7,5 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

20 марта 2023, 09:44
Фото: 1MI
В регионе работает 17 пунктов временного размещения. В начале месяца в них проживало более 50 человек, которые покинули территорию Украины, сообщает Go31.ru со ссылкой на областное управление безопасности.
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Пвр

По состоянию на 10 марта в белгородских ПВР проживали 52 человека, уехавших с территории Украины. Всего через пункты временного размещения прошли 7,5 тыс. вынужденных переселенцев с территорий соседнего государства и ЛДНР.

В общей сложности в регионе действуют 17 пунктов временного размещения. Беженцев впоследствии отправляли в 22 российских региона. Чаще всего они уезжали в Орловскую, Воронежскую и Липецкую области.

Также уточняется, что количество пунктов временного размещения в регионе выросло. В январе их насчитывалось 14. В ПВР живут не только украинские беженцы, но и белгородцы, которым пришлось оставить свои дома из-за обстрелов.

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#Наталья Корявых#Пвр#Пункт временного размещения#Переселенцы#Общество#Спецоперация#Белгородская область
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