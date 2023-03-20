В Белгородской области через ПВР прошли 7,5 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

По состоянию на 10 марта в белгородских ПВР проживали 52 человека, уехавших с территории Украины. Всего через пункты временного размещения прошли 7,5 тыс. вынужденных переселенцев с территорий соседнего государства и ЛДНР.



В общей сложности в регионе действуют 17 пунктов временного размещения. Беженцев впоследствии отправляли в 22 российских региона. Чаще всего они уезжали в Орловскую, Воронежскую и Липецкую области.



Также уточняется, что количество пунктов временного размещения в регионе выросло. В январе их насчитывалось 14. В ПВР живут не только украинские беженцы, но и белгородцы, которым пришлось оставить свои дома из-за обстрелов.