В Белгородском районе очистные сооружения не справляются со сбросом стоков

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
На нарушения при сбросе сточных вод пожаловались жители села Стрелецкое Белгородского района. Выяснилось, что локальные очистные сооружения находятся под обслуживанием Белоблводоканала и обеспечивают водоотведение хозяйственно-бытовых отходов, поступающих с пяти микрорайонов.
Проблемы со сбросом сточных вод начались из-за плотности населения: с таким количеством стоков очистные сооружения просто не справляются. Отсюда и некачественный отвод сточных вод, отметили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.
Чтобы исправить ситуацию и предотвратить её появление в будущем, прокуратура Белгородского района направила в суд заявление: Белоблводоканал и органы государственной власти должны отремонтировать очистные сооружения.