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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

В Белгородском районе очистные сооружения не справляются со сбросом стоков

20 марта 2023, 18:05
Фото: 1MI
Органы госвласти и Белоблводоканал должны провести ремонтные работы для устранения неполадок, отметили в прокуратуре Белгородской области.

На нарушения при сбросе сточных вод пожаловались жители села Стрелецкое Белгородского района. Выяснилось, что локальные очистные сооружения находятся под обслуживанием Белоблводоканала и обеспечивают водоотведение хозяйственно-бытовых отходов, поступающих с пяти микрорайонов.

Проблемы со сбросом сточных вод начались из-за плотности населения: с таким количеством стоков очистные сооружения просто не справляются. Отсюда и некачественный отвод сточных вод, отметили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Чтобы исправить ситуацию и предотвратить её появление в будущем, прокуратура Белгородского района направила в суд заявление: Белоблводоканал и органы государственной власти должны отремонтировать очистные сооружения.

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#Александра Склярова#Сточные воды#Очистные сооружения#Исковое заявление#Водоснабжение#Белгородский район
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