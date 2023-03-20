Уровень безработицы в Белгородской области снизился на 20%

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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В Белгородской области в конце минувшего года насчитывалось 3458 безработных. Для сравнения: в конце 2021 года таковых было 4267 человек. 809 белгородцев сняты с учёта в службе занятости.
Поддержку жителям, не имеющим работу, оказывают в рамках нацпроекта «Демография». На территории региона действует государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской области». Белгородцам помогают с трудоустройством, организуют ярмарки вакансий и ученические рабочие места.
Также для безработных предоставляют единовременную финансовую помощь на осуществление предпринимательской деятельности. По итогам 2022 года её получили 69 человек на сумму 12,8 млн рублей. С 1 октября размер указанной выплаты вырос со 150 тыс. до 250 тыс. рублей.
Кроме того, белгородцы без работы имеют право на переобучение на востребованные на рынке профессии. Этой возможностью в прошлом году воспользовались более 2900 жителей региона. На работу из них вышли 2592 человека.
Напомним, Белгородская область обошла основных соседей по уровню безработицы с 3,6% безработных. Регион занял 46-е место среди субъектов РФ. В Курской и Воронежской области этот уровень оказался ниже.