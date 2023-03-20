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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Уровень безработицы в Белгородской области снизился на 20%

20 марта 2023, 06:34
Фото: 1MI
По итогам 2022 года в регионе насчитали 3458 безработных. В 2021 году их было 4267 человек. Статистику за прошлый год опубликовало областное правительство.

В Белгородской области в конце минувшего года насчитывалось 3458 безработных. Для сравнения: в конце 2021 года таковых было 4267 человек. 809 белгородцев сняты с учёта в службе занятости.

Поддержку жителям, не имеющим работу, оказывают в рамках нацпроекта «Демография». На территории региона действует государственная программа «Содействие занятости населения Белгородской области». Белгородцам помогают с трудоустройством, организуют ярмарки вакансий и ученические рабочие места.

Также для безработных предоставляют единовременную финансовую помощь на осуществление предпринимательской деятельности. По итогам 2022 года её получили 69 человек на сумму 12,8 млн рублей. С 1 октября размер указанной выплаты вырос со 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

Кроме того, белгородцы без работы имеют право на переобучение на востребованные на рынке профессии. Этой возможностью в прошлом году воспользовались более 2900 жителей региона. На работу из них вышли 2592 человека.

Напомним, Белгородская область обошла основных соседей по уровню безработицы с 3,6% безработных. Регион занял 46-е место среди субъектов РФ. В Курской и Воронежской области этот уровень оказался ниже.

Белгородская область обошла основных соседей по уровню безработицы
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#Экономика#Служба занятости#Трудоустройство#Касается каждого#Наталья Корявых#Белгородская область#Безработица#Работа
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