Трое в лодке: белгородка через адвоката пыталась дать взятку, чтобы освободить мужа

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Адвокат защищал мужа 26-летней жительницы Старого Оскола. Мужчина находится под стражей, его обвиняют в тяжких преступлениях. Жена хотела освободить супруга от уголовной ответственности и попросила адвоката дать взятку следователю — 250 тыс. рублей.
Женщину в итоге признали виновной в даче взятки должностному лицу через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ей назначили семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.
Адвоката осудили по статье за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься адвокатской деятельностью.
Оба в суде свою вину признали. Приговор не вступил в законную силу.