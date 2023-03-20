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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Трое в лодке: белгородка через адвоката пыталась дать взятку, чтобы освободить мужа

20 марта 2023, 11:25
Фото: 1MI

Белгородку и адвоката её мужа наказали за посредничество и дачу взятки следователю

Женщина хотела освободить своего мужа от уголовной ответственности за тяжкие преступления. Для этого она через адвоката передала следователю взятку, сообщили в белгородской прокуратуре. И женщина, и адвокат оказались на скамье подсудимых.
Сюжет
Взятка

Адвокат защищал мужа 26-летней жительницы Старого Оскола. Мужчина находится под стражей, его обвиняют в тяжких преступлениях. Жена хотела освободить супруга от уголовной ответственности и попросила адвоката дать взятку следователю — 250 тыс. рублей.

Женщину в итоге признали виновной в даче взятки должностному лицу через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ей назначили семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. 

Адвоката осудили по статье за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься адвокатской деятельностью. 

Оба в суде свою вину признали. Приговор не вступил в законную силу.

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