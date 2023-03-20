Трое в лодке: белгородка через адвоката пыталась дать взятку, чтобы освободить мужа

Адвоката осудили по статье за посредничество во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3,5 года. Помимо этого, его на три года лишили права заниматься адвокатской деятельностью.