Стойленский ГОК впервые провел соревнования по кёрлингу среди своих сотрудников

«Физическая активность помогает не только сохранить и укрепить здоровье сотрудников, но и сформировать командный дух. Динамичный отдых дарит коллегам приятное неформальное общение, укрепляет межличностные связи. Игра в кёрлинг вполне доступная людям с разной физической подготовкой, понятная, не требует колоссальных усилий. Конечно, я сейчас говорю о любительском уровне. На Стойленском ГОКе мы стараемся развивать разные виды коммуникаций, в том числе спортивные. В этом году мы организуем для стойленцев семейные и детские старты, велопробеги, туристические соревнования и т. д.», — комментирует директор по персоналу Дивизиона Руда Роман Великанский.