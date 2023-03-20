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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Стойленский ГОК впервые провел соревнования по кёрлингу среди своих сотрудников

20 марта 2023, 11:20
Фото: Федор Колыхалов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) впервые прошли соревнования по кёрлингу.

Первыми попробовали свои силы в новом для стойленцев виде спорта сотрудники дирекции по персоналу.

Участники соревнований разделились на шесть команд. Игра началась с инструктажа и пробных бросков. Затем команды разделились на пары, которые соревновались между собой. Партия состояла из восьми «эндов», так в кёрлинге называются периоды. В каждом энде команды поочередно запускали по восемь камней в мишень.

«Физическая активность помогает не только сохранить и укрепить здоровье сотрудников, но и сформировать командный дух. Динамичный отдых дарит коллегам приятное неформальное общение, укрепляет межличностные связи. Игра в кёрлинг вполне доступная людям с разной физической подготовкой, понятная, не требует колоссальных усилий. Конечно, я сейчас говорю о любительском уровне. На Стойленском ГОКе мы стараемся развивать разные виды коммуникаций, в том числе спортивные. В этом году мы организуем для стойленцев семейные и детские старты, велопробеги, туристические соревнования и т. д.», — комментирует директор по персоналу Дивизиона Руда Роман Великанский.

Следующие соревнования по кёрлингу пройдут в апреле в рамках Недели здоровья.

Фото: Федор Колыхалов

Всего в этом году на предприятии проведут пять крупных спортивно-массовых мероприятий для работников и членов их семей. В феврале любители подледного лова уже поучаствовали в фестивале зимней рыбалки.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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