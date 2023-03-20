Стало известно о ещё одном погибшем в ходе СВО белгородце

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Стало известно о смерти ещё одного жителя Белгородской области, который участвовал в спецоперации. Алексей Некрасов из Старого Оскола погиб при выполнении боевых задач. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер». С бойцом попрощались 19 марта.
Ранее сообщалось о гибели старооскольца Павла Ватутина. Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга под Авдеевкой в ДНР. Подробности смерти мужчины не уточняются.
4 марта в Старом Осколе попрощались с выпускником православной гимназии Иваном Симоновым. Парень погиб при выполнении боевых задач под Купянском в Харьковской области.