Стало известно о ещё одном погибшем в ходе СВО белгородце

Стало известно о смерти ещё одного жителя Белгородской области, который участвовал в спецоперации. Алексей Некрасов из Старого Оскола погиб при выполнении боевых задач. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер». С бойцом попрощались 19 марта.