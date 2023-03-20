Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Стало известно о ещё одном погибшем в ходе СВО белгородце

20 марта 2023, 07:29
Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол»
Алексей Некрасов

Белгородец из ЧВК «Вагнер» погиб при выполнении боевых задач

Алексей Некрасов погиб при выполнении боевых задач. Мужчину похоронили 19 марта, пишет Telegram-канал «Официальный Старый Оскол».
Сюжет
СВО

Стало известно о смерти ещё одного жителя Белгородской области, который участвовал в спецоперации. Алексей Некрасов из Старого Оскола погиб при выполнении боевых задач. Мужчина служил в ЧВК «Вагнер». С бойцом попрощались 19 марта.

Ранее сообщалось о гибели старооскольца Павла Ватутина. Военнослужащий погиб при исполнении воинского долга под Авдеевкой в ДНР. Подробности смерти мужчины не уточняются.

4 марта в Старом Осколе попрощались с выпускником православной гимназии Иваном Симоновым. Парень погиб при выполнении боевых задач под Купянском в Харьковской области.

Алексей Некрасов
Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол»
При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб житель Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец погиб в ДНР при исполнении воинского долгаВ СВО погиб белгородец-выпускник православной гимназииВоенный медик из Белгородской области погиб на СВО, спасая раненого сослуживца
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#СВО#Спецоперация#Гибель#Военнослужащий#ЧВК Вагнер
Подпишитесь
Эксперты: Белгородская секта «Моностон» нанесла ущерб нацбезопасности России
Сегодня, 08:59
Белгородские депутаты предложили увольнять работников за ложь о воинской обязанности
Сегодня, 08:13
Ночью в Белгородской области неизвестные подожгли станцию водоподготовки
Сегодня, 05:31
Полиция объявила в розыск белгородца. Сам мужчина утверждает, что даже не скрывался
Сегодня, 07:09
Владельцы Белгородской области. Авторитет и почет Владимира Тебекина («Айсберг»)
Сегодня, 07:00
Сотрудники компаний Корпорации ЖБК-1 получили награды в честь Дня работника ЖКХ
Сегодня, 10:40