Стали известны подробности причин задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Также Бел.Ру стало известно, что несколько фактов получения взяток правоохранители расследуют в период, когда Сергиенко занимал пост мэра в Старом Осколе.