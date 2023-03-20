Стали известны подробности причин задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Также Бел.Ру стало известно, что несколько фактов получения взяток правоохранители расследуют в период, когда Сергиенко занимал пост мэра в Старом Осколе.
Напомним, в настоящее время Сергиенко является гендиректором компании «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководителем АО «Газпром газораспределение Белгород». Неделей ранее он находился в Кисловодске, где отдыхал и «восхищался красотой».
О том, где и кем работал Сергиенко до задержания читайте в материале Бел.Ру, который вскоре выйдет на нашем сайте.