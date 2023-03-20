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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Стали известны подробности причин задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

20 марта 2023, 14:06
Фото: 1MI
Правоохранители расследуют несколько эпизодов получения взяток Сергиенко на госдолжности. Об этом Бел.Ру стало известно из собственных источников.

Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Также Бел.Ру стало известно, что несколько фактов получения взяток правоохранители расследуют в период, когда Сергиенко занимал пост мэра в Старом Осколе.

Напомним, в настоящее время Сергиенко является гендиректором компании «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководителем АО «Газпром газораспределение Белгород». Неделей ранее он находился в Кисловодске, где отдыхал и «восхищался красотой».

О том, где и кем работал Сергиенко до задержания читайте в материале Бел.Ру, который вскоре выйдет на нашем сайте.

Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению во взятке
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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Коррупция
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