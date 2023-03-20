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Средняя зарплата металлургов в Липецкой области оказалась выше, чем в Белгородской

20 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI

Самую высокую зарплату в Белгородской области получают металлурги

Белгородцы, работающие в сфере металлургии, получают самую высокую среднюю зарплату по региону — 69 тыс. рублей. Это 39-е место в рейтинге по уровню зарплаты в отраслях среди регионов России, следует из данных РИА «Рейтинг» за 2022 год.
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За минувший год в Белгородской области самая высокая средняя зарплата была у работников металлургической отрасли. Она составила 69 тыс. рублей. Это 39-е место в общероссийском рейтинге.

В Липецкой области самые высокие зарплаты тоже оказались у металлургов — 79 тыс. рублей, что позволило региону занять 31-е место.

В Воронежской области наиболее прибыльной оказалась сфера IT и связи. Средняя зарплата в отрасли составила 69 тыс. рублей. Это 40-е место в рейтинге.

На 48-м месте расположилась Курская область с зарплатой в 62 тыс. рублей в сфере добычи металлических руд. В Тамбовской области самая высокая средняя зарплата в отрасли сухопутного транспорта — 49 тыс. рублей. Это 71-е место в рейтинге.

Лидирует по стране Москва — 224 тыс. рублей в сфере банков и финансовых услуг. За ней следует Сахалинская область — 223 тыс. рублей в добывающей отрасли. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 200 тыс. рублей в добыче нефти и газа.

На трёх последних местах рейтинга республики Мордовия, Калмыкия и Ивановская область. Там самые высокие средние зарплаты у госслужащих — 41—42 тыс. рублей.

Средняя номинальная зарплата в Белгородской области в 2022 году выросла на 14,5%
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#Ольга Аксёнова#Средняя зарплата#Рейтинг#Металлурги#Экономика#Белгородская область#Центральное черноземье#Липецкая область#Воронежская область#Курская область#Тамбовская область
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