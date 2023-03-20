Средняя зарплата металлургов в Липецкой области оказалась выше, чем в Белгородской

Самую высокую зарплату в Белгородской области получают металлурги

Белгородцы, работающие в сфере металлургии, получают самую высокую среднюю зарплату по региону — 69 тыс. рублей. Это 39-е место в рейтинге по уровню зарплаты в отраслях среди регионов России, следует из данных РИА «Рейтинг» за 2022 год.

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