Средняя зарплата металлургов в Липецкой области оказалась выше, чем в Белгородской

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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За минувший год в Белгородской области самая высокая средняя зарплата была у работников металлургической отрасли. Она составила 69 тыс. рублей. Это 39-е место в общероссийском рейтинге.
В Липецкой области самые высокие зарплаты тоже оказались у металлургов — 79 тыс. рублей, что позволило региону занять 31-е место.
В Воронежской области наиболее прибыльной оказалась сфера IT и связи. Средняя зарплата в отрасли составила 69 тыс. рублей. Это 40-е место в рейтинге.
На 48-м месте расположилась Курская область с зарплатой в 62 тыс. рублей в сфере добычи металлических руд. В Тамбовской области самая высокая средняя зарплата в отрасли сухопутного транспорта — 49 тыс. рублей. Это 71-е место в рейтинге.
Лидирует по стране Москва — 224 тыс. рублей в сфере банков и финансовых услуг. За ней следует Сахалинская область — 223 тыс. рублей в добывающей отрасли. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 200 тыс. рублей в добыче нефти и газа.
На трёх последних местах рейтинга республики Мордовия, Калмыкия и Ивановская область. Там самые высокие средние зарплаты у госслужащих — 41—42 тыс. рублей.