Сотрудники компаний Корпорации ЖБК-1 получили награды в честь Дня работника ЖКХ

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В числе отмеченных сотрудников кровельщики, маляры, уборщики, мастера по благоустройству, слесари, электрики — всего 12 человек. Каждый из них заработал признание честным и упорным трудом. Помимо этого, в преддверии праздника от Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения медалью «За доблестный труд» была награждена рабочая по комплексной уборке Елена Белянинова.
В Корпорации ЖБК-1 в честь Дня работника ЖКХ состоялось торжественное собрание. Дипломы о занесении на доску почета сотрудникам управляющих компаний вручил генеральный директор Александр Селиванов.
Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов:
«Сфера ЖКХ одна из наиболее емких и сложных из приближенных к человеку. От того, как работают специалисты в этой отрасли, зависит настроение людей и их комфорт. Тепло в квартирах, уют, своевременная подача воды, уборка, озеленение — все это создается работниками ЖКХ. Поздравляю всех сотрудников коммунальной сферы с профессиональным праздником. Желаю крепчайшего здоровья, благополучия, всего самого доброго!»
Управляющие компании жилищно-коммунального сектора Корпорации ЖБК-1 обслуживают 127 домов, это более 820 тыс. кв. м жилья. Всего в управляющих компаниях работает 221 человек. Организации ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге управляющих компаний УГЖН Белгородской области. ООО «Экомир ЖБК-1» в текущем году получило диплом за 1 место в областном конкурсе в номинации «Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами. Стоит отметить, что областной конкурс в течение двух предыдущих лет выигрывало ООО „Жилищное управление ЖБК-1“. В 2022 году компания была занесена на Доску почета г. Белгорода в номинации „Лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры“.