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Сотрудники компаний Корпорации ЖБК-1 получили награды в честь Дня работника ЖКХ

20 марта 2023, 10:40
Фото: Щекочихин Антон
По случаю Дня работника ЖКХ благодарности от лица властей сотрудникам управляющих компаний Корпорации ЖБК-1 в торжественной обстановке вручили мэр Белгорода Валентин Демидов и глава Белгородского района Владимир Перцев.

В числе отмеченных сотрудников кровельщики, маляры, уборщики, мастера по благоустройству, слесари, электрики — всего 12 человек. Каждый из них заработал признание честным и упорным трудом. Помимо этого, в преддверии праздника от Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения медалью «За доблестный труд» была награждена рабочая по комплексной уборке Елена Белянинова.

Фото: Щекочихин Антон

В Корпорации ЖБК-1 в честь Дня работника ЖКХ состоялось торжественное собрание. Дипломы о занесении на доску почета сотрудникам управляющих компаний вручил генеральный директор Александр Селиванов.

Генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Александр Селиванов:

«Сфера ЖКХ одна из наиболее емких и сложных из приближенных к человеку. От того, как работают специалисты в этой отрасли, зависит настроение людей и их комфорт. Тепло в квартирах, уют, своевременная подача воды, уборка, озеленение — все это создается работниками ЖКХ. Поздравляю всех сотрудников коммунальной сферы с профессиональным праздником. Желаю крепчайшего здоровья, благополучия, всего самого доброго!»

Фото: Щекочихин Антон

Управляющие компании жилищно-коммунального сектора Корпорации ЖБК-1 обслуживают 127 домов, это более 820 тыс. кв. м жилья. Всего в управляющих компаниях работает 221 человек. Организации ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге управляющих компаний УГЖН Белгородской области. ООО «Экомир ЖБК-1» в текущем году получило диплом за 1 место в областном конкурсе в номинации «Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами. Стоит отметить, что областной конкурс в течение двух предыдущих лет выигрывало ООО „Жилищное управление ЖБК-1“. В 2022 году компания была занесена на Доску почета г. Белгорода в номинации „Лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры“.

#Алина Харина#Жбк-1#Общество#Белгородская область
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