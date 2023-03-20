Сотрудники компаний Корпорации ЖБК-1 получили награды в честь Дня работника ЖКХ

Управляющие компании жилищно-коммунального сектора Корпорации ЖБК-1 обслуживают 127 домов, это более 820 тыс. кв. м жилья. Всего в управляющих компаниях работает 221 человек. Организации ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге управляющих компаний УГЖН Белгородской области. ООО «Экомир ЖБК-1» в текущем году получило диплом за 1 место в областном конкурсе в номинации «Лучшая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами. Стоит отметить, что областной конкурс в течение двух предыдущих лет выигрывало ООО „Жилищное управление ЖБК-1“. В 2022 году компания была занесена на Доску почета г. Белгорода в номинации „Лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры“.