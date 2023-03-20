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СК РФ возбудил уголовное дело на прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина

20 марта 2023, 12:17
Фото: 1MI
Дело возбудили в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге. В конце минувшей неделе стало известно, что МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 20 марта.

Дело возбудили в отношении прокурора Карима Ахмад Хана, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. В релизе СК указано, что 22 февраля текущего года прокурор направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан РФ. На основании этого ходатайства судьи вынесли незаконные решения об аресте президента РФ и детского омбудсмена.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — сообщили в СК.

В действиях прокурора следователи усмотрели признаки преступлений по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ, в действиях судей — по ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ.

О том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. 

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Россия не признает решений МУС.

Непризнанный Россией суд в Гааге выдал ордер на «арест» Владимира Путина
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