Серебряного призера Евро-2020 в составе сборной Англии отстранили от тренировок

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на иностранные СМИ,
По информации источника, главный тренер стамбульского "Бешикташа" Шенол Гюнеш принял решение больше не включать хавбека в заявку на матчи своей команды до конца текущего сезона.
Причины такого решения прессе не разглашаются, известно лишь, что по окончании сезона футболист точно вернется в ливерпульский "Эвертон".
Алли выступает за "Бешикташ" на правах аренды. Игрок является серебряным призером Евро-2020 в составе "львов", а также успешно выступал за лондонский "Тоттенхэм" в течение нескольких лет, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов.