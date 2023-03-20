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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Серебряного призера Евро-2020 в составе сборной Англии отстранили от тренировок

Сегодня, 15:02
Футбольный сезон для экс-полузащитника сборной Англии Деле Алли завершен.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на иностранные СМИ,

По информации источника, главный тренер стамбульского "Бешикташа" Шенол Гюнеш принял решение больше не включать хавбека в заявку на матчи своей команды до конца текущего сезона.

Причины такого решения прессе не разглашаются, известно лишь, что по окончании сезона футболист точно вернется в ливерпульский "Эвертон".

Алли выступает за "Бешикташ" на правах аренды. Игрок является серебряным призером Евро-2020 в составе "львов", а также успешно выступал за лондонский "Тоттенхэм" в течение нескольких лет, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов.

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