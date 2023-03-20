Серебряного призера Евро-2020 в составе сборной Англии отстранили от тренировок

Алли выступает за "Бешикташ" на правах аренды. Игрок является серебряным призером Евро-2020 в составе "львов", а также успешно выступал за лондонский "Тоттенхэм" в течение нескольких лет, дойдя с клубом до финала Лиги чемпионов.