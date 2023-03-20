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С начала СВО белгородские театры и филармонию покинули 52 человека

20 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI
Увольнение артистов создало реальную угрозу репертуару театров. Подробнее рассказал министр культуры Белгородской области Константин Курганский.
Сюжет
СВО

По словам чиновника, с момента начала спецоперации белгородские театры и филармонию покинули 52 человека.

Мы понимаем, что это большая потеря для творческих коллективов. Например, из труппы драмтеатра ушло трое молодых артистов. Все они были активно заняты в текущем репертуаре. Во многих спектаклях исполняли центральные роли. Их увольнение создало реальную угрозу репертуару театра, срыву спектаклей. В кратчайшие сроки были проведены замены артистов, назначены дополнительные репетиции. По итогам ни один спектакль не был сорван.
Константин Курганский

Напомним, Курганский также рассказал, что с февраля прошлого года в Белгородской области провели более 130 культурно-массовых мероприятий в поддержку военнослужащих и добровольцев СВО. В текущем году данная работа продолжается.

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#Театры#Филармония#СВО#Увольнение#Артисты#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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