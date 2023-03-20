С начала СВО белгородские театры и филармонию покинули 52 человека

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По словам чиновника, с момента начала спецоперации белгородские театры и филармонию покинули 52 человека.
Мы понимаем, что это большая потеря для творческих коллективов. Например, из труппы драмтеатра ушло трое молодых артистов. Все они были активно заняты в текущем репертуаре. Во многих спектаклях исполняли центральные роли. Их увольнение создало реальную угрозу репертуару театра, срыву спектаклей. В кратчайшие сроки были проведены замены артистов, назначены дополнительные репетиции. По итогам ни один спектакль не был сорван.
Константин Курганский
Напомним, Курганский также рассказал, что с февраля прошлого года в Белгородской области провели более 130 культурно-массовых мероприятий в поддержку военнослужащих и добровольцев СВО. В текущем году данная работа продолжается.