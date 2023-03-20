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РЭО намерен вложить почти 3 млрд рублей в создание КПО в Ленобласти

20 марта 2023, 10:25
Администрация ППК “РЭО” озвучила намерение о финансировании строительства комплекса по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленобласти. Его мощность составит 300 000 тонн отходов в год.

Руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что проект реализует регоператор по обращению с ТКО - АО “УК по обращению с отходами в Ленинградской области”. Общая стоимость его составляет 3,3 млрд рублей, из которых 2,98 готов инвестировать РЭО. По словам Буцаева, при поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 млн рублей, пишет newia.ru.

В свою очередь, заместитель гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что набсовет уже одобрил предоставление льготного финансирования по данному проекту. Деньги будут получены от размещения облигаций РЭО.

Помимо этого комплекса в Ленинградской области построят экопромышленный парк. Он должен начать работу до конца следующего года. Здесь будут находиться предприятия, перерабатывающие пластик и резину. Согласно планам, финансировать объекты утилизации, создаваемые резидентами парка, намерен РЭО.

В феврале минувшего года Денис Буцаев встретился с руководством региона. Тогда обсуждалось создание в области и Петербурге пяти объектов по переработке отходов. По имеющейся информации, они будут строиться на территориях бывших полигонов ТКО.

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