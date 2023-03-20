РЭО намерен вложить почти 3 млрд рублей в создание КПО в Ленобласти

Руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что проект реализует регоператор по обращению с ТКО - АО “УК по обращению с отходами в Ленинградской области”. Общая стоимость его составляет 3,3 млрд рублей, из которых 2,98 готов инвестировать РЭО. По словам Буцаева, при поддержке РЭО снижение тарифной нагрузки на население составит 779,5 млн рублей, пишет newia.ru.