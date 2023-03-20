Прием заявок на участие в национальной премии «КонТЭКст» открыт до 1 июля

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Желающие принять участие в 14-м сезоне премии могут отправить заявки до 1 июля. К участию в премии «КонТЭКст» приглашаются эксперты и журналисты из разных отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности. В их числе могут быть представители предприятий ТЭК, энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, конструкторские, сервисные и научные центры, университеты, передает oilcapital.ru.
Конкурсанты представят социально значимые коммуникационные проекты компаний, формирующие положительную репутацию отрасли.
В жюри конкурса войдут PR-специалисты, журналисты, пресс-секретари, представители госструктур, бизнеса и общественных организаций.
На этот раз в премии будет 27 номинаций. Впервые жюри рассмотрят проекты по номинациям «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты». Также в этом году компании будут оцениваться по дополнительным показателям: экономическая деятельность, оперативность распространения информации в СМИ, ТГ-каналах и соцсетях, ее полнота, профессионализм при работе с журналистами и блогерами.
На премии «КонТЭКст» в рамках традиционного конкурса поддержат талантливых журналистов, освещающих вопросы развития ТЭК и промышленности. Также будет проведен конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность промышленного блока.
Форум и награждение победителей планируют провести осенью 2023 года. Точные дата и место станут известны позднее.
Оставить заявку и заполнить регистрационную форму можно на сайте премии, где также представлена дополнительная информация о конкурсе. Заявки присылаются в адрес оргкомитета на почту: [email protected].
Организатором конкурса выступает Центр развития коммуникаций ТЭК. Медиахолдинг 1МI - официальный коммуникационный партнер премии.