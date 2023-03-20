Прием заявок на участие в национальной премии «КонТЭКст» открыт до 1 июля

На этот раз в премии будет 27 номинаций. Впервые жюри рассмотрят проекты по номинациям «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты». Также в этом году компании будут оцениваться по дополнительным показателям: экономическая деятельность, оперативность распространения информации в СМИ, ТГ-каналах и соцсетях, ее полнота, профессионализм при работе с журналистами и блогерами.