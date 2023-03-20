Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Прием заявок на участие в национальной премии «КонТЭКст» открыт до 1 июля

20 марта 2023, 13:12
Фото: konkurs-tek.ru
Начался прием заявок на участие в конкурсе лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности «КонТЭКст». Об этом сообщили Центр развития коммуникаций ТЭК и комитет по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью.

Желающие принять участие в 14-м сезоне премии могут отправить заявки до 1 июля. К участию в премии «КонТЭКст» приглашаются эксперты и журналисты из разных отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности. В их числе могут быть представители предприятий ТЭК, энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, конструкторские, сервисные и научные центры, университеты, передает oilcapital.ru.

Конкурсанты представят социально значимые коммуникационные проекты компаний, формирующие положительную репутацию отрасли.

В жюри конкурса войдут PR-специалисты, журналисты, пресс-секретари, представители госструктур, бизнеса и общественных организаций.

На этот раз в премии будет 27 номинаций. Впервые жюри рассмотрят проекты по номинациям «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты». Также в этом году компании будут оцениваться по дополнительным показателям: экономическая деятельность, оперативность распространения информации в СМИ, ТГ-каналах и соцсетях, ее полнота, профессионализм при работе с журналистами и блогерами.

На премии «КонТЭКст» в рамках традиционного конкурса поддержат талантливых журналистов, освещающих вопросы развития ТЭК и промышленности. Также будет проведен конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых экспертов ТЭК и промышленности, комментирующих деятельность промышленного блока.

Форум и награждение победителей планируют провести осенью 2023 года. Точные дата и место станут известны позднее.

Оставить заявку и заполнить регистрационную форму можно на сайте премии, где также представлена дополнительная информация о конкурсе. Заявки присылаются в адрес оргкомитета на почту: [email protected].

Организатором конкурса выступает Центр развития коммуникаций ТЭК. Медиахолдинг 1МI - официальный коммуникационный партнер премии.

Подпишитесь
Стали известны подробности причин задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 14:06
«Дети есть, можно повоевать»: интервью командира отделения белгородской самообороны
Сегодня, 13:37
Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»
Сегодня, 14:10
Знаю будущее: что рассказал белгородский депутат Сергачёв на суде по книге Моностона
Сегодня, 12:20
На Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки в 15 млн рублей
Сегодня, 15:59
На Белгородчине стартует новая волна «Школы фермера»
Сегодня, 13:36