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Published Сегодня, 06:43

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Прибыль «Русских протеинов» сокращается четвёртый год подряд

20 марта 2023, 06:43
Фото: 1MI
Чистая прибыль организации составила 142 млн рублей, а выручка от продажи — 937 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Русские протеины» работает в Прохоровском районе с 2003 года. Временно исполняет обязанности генерального директора Алексей Баранов. Компания специализируется на производстве готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

По итогам 2022 года выручка от продажи составила 937 млн 472 тыс. рублей, а сумма чистой прибыли — 142 млн 108 тыс. рублей. При этом сумма активов достигла 1 млрд 435 млн 336 тыс. рублей.

Напомним, что в 2021 году выручка от продажи составляла 1,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигала 230 млн рублей.

Ранее предприятие «Русские протеины» подало иск в суд к ЗАО «РусИнвест» и ООО «Техстройинжиниринг». Причиной послужила покупка ТСИ калининградской компании «СельхозБалт» у «РусИнвеста». Предприятие требовало признать договор купли-продажи недействительным.

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#Алина Харина#Прибыль#Русские протеины#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область
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