Прибыль «Русских протеинов» сокращается четвёртый год подряд

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Русские протеины» работает в Прохоровском районе с 2003 года. Временно исполняет обязанности генерального директора Алексей Баранов. Компания специализируется на производстве готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.