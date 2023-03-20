Полиция объявила в розыск белгородца. Сам мужчина утверждает, что даже не скрывался

Мужчина связался с редакцией и объяснил, что на самом деле он никуда не пропадал, а был дома с семьёй. Дело, по которому его разыскивают, — семилетней давности. В октябре 2022 года срок привлечения к уголовной ответственности по нему истёк, рассказал мужчина. Дважды указанное дело суд возвращал прокурору. В январе следствие ещё раз уведомило белгородца об окончании следственных действий.