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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Полиция объявила в розыск белгородца. Сам мужчина утверждает, что даже не скрывался

20 марта 2023, 07:09
Фото: 1MI

Объявленный в розыск белгородец прокомментировал своё «исчезновение»

На днях в региональном УМВД появилась ориентировка на жителя Белгорода, которого подозревают в причинении средней тяжести вреда здоровью. Со слов горожанина, он никуда не пропадал, а его дело длится вот уже семь лет. Подробности сообщает «Фонарь».

17 марта на сайте белгородского УМВД появилась ориентировка на 39-летнего Константина Аркатова. В Сети на эту тему появился ряд постов, которые удивили жителя областного центра.

Мужчина связался с редакцией и объяснил, что на самом деле он никуда не пропадал, а был дома с семьёй. Дело, по которому его разыскивают, — семилетней давности. В октябре 2022 года срок привлечения к уголовной ответственности по нему истёк, рассказал мужчина. Дважды указанное дело суд возвращал прокурору. В январе следствие ещё раз уведомило белгородца об окончании следственных действий.

Как пояснил «пропавший», после этого он не скрывался и жил с семьёй по месту жительства. С его слов, связаться с ним могли все желающие. Его номер телефона, как утверждает мужчина, следователь знал.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Нарочно не придумаешь#Полиция#УМВД#Розыск#Ориентировка
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