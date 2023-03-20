Под Белгородом на девушку упал столб в результате ДТП

Кадры с места аварии появились в Сети. Go31 со ссылкой на очевидцев сообщает, что грузовик въехал в столб, который в свою очередь упал на человека. Бел.Ру стало известно, что серьёзных повреждений участники аварии не получили.

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