Под Белгородом на девушку упал столб в результате ДТП

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
20 марта в Северном произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщили очевидцы, машина въехала в столб, который в свою очередь упал на человека.
Пострадавшей, как сообщает Go31, оказалась девушка. На месте работают медики.
Официальной информации о ДТП нет. Как стало известно Бел.Ру, серьёзных повреждений участники аварии не получили.
На минувшей неделе в ДТП в Белгороде, напомним, пострадал 68-летний пассажир автобуса. Авария произошла на проспекте Б. Хмельницкого: УАЗ при перестроении въехал в пассажирский транспорт. Виновник происшествия скрылся, но его в итоге нашли.