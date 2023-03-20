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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Под Белгородом на девушку упал столб в результате ДТП

20 марта 2023, 10:13
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Кадры с места аварии появились в Сети. Go31 со ссылкой на очевидцев сообщает, что грузовик въехал в столб, который в свою очередь упал на человека. Бел.Ру стало известно, что серьёзных повреждений участники аварии не получили.
Сюжет
ДТП

20 марта в Северном произошло ДТП с участием грузовика. Как сообщили очевидцы, машина въехала в столб, который в свою очередь упал на человека.

Пострадавшей, как сообщает Go31, оказалась девушка. На месте работают медики. 

Официальной информации о ДТП нет. Как стало известно Бел.Ру, серьёзных повреждений участники аварии не получили. 

На минувшей неделе в ДТП в Белгороде, напомним, пострадал 68-летний пассажир автобуса. Авария произошла на проспекте Б. Хмельницкого: УАЗ при перестроении въехал в пассажирский транспорт. Виновник происшествия скрылся, но его в итоге нашли. 

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#Инна Рогова#ДТП#Авария#Столб#Грузовик#Девушка#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Северный
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