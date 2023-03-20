Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Референт губернатора по экономическим вопросам Евгения Карловская до переезда в регион работала проректором Тихоокеанского университета в Хабаровском крае. В Белгородской области Карловская занималась научно-образовательной политикой, сферой исследований и разработок, повышением их инвестиционной привлекательности.
Трудовой стаж Карловской составляет 26 лет. Девять из них — управленческая деятельность. Почётный работник сферы образования РФ.
Карловская окончила Хабаровскую государственную академию экономики по специальности «Финансы и кредит». После проходила повышение квалификации в нескольких учебных заведениях, в том числе в Финансовом университете Москвы.
Отметим, что завтра у Олега Полухина будет рабочий день в прежней должности. Ректором БелГУ он стал в 2012 году — таким образом, вузом он руководил больше десяти лет. Состоял в хороших отношениях с экс-губернатором Евгением Савченко. Входит в топ-100 влиятельных белгородцев.