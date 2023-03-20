Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»

Отметим, что завтра у Олега Полухина будет рабочий день в прежней должности. Ректором БелГУ он стал в 2012 году — таким образом, вузом он руководил больше десяти лет. Состоял в хороших отношениях с экс-губернатором Евгением Савченко. Входит в топ-100 влиятельных белгородцев.