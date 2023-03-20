Обстрел возобновился: в белгородском приграничье снова неспокойно

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Под обстрел ВСУ 20 марта попало село Терезовка. Населённый пункт находится в Шебекинском горокруге.
СМС-оповещения об опасности стали поступать в районе 12:30. Местных жителей попросили срочно уйти в укрытия.
Отметим, что населённый пункт попадает под огонь ВСУ не в первый раз.
Неспокойно в Белгородской области было и в минувшие выходные. 18 марта сообщалось об обстреле Новостроевки-Второй в Грайворонском горокруге. На следующий день под огнём было село Безымено.
Напомним, что 15 марта под обстрел попало как минимум 14 населённых пунктов.