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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Обстрел возобновился: в белгородском приграничье снова неспокойно

20 марта 2023, 09:38
Фото: Bel.ru

Под обстрел ВСУ попала Терезовка в Белгородской области

Местных жителей просят срочно уйти в укрытия. Информации о последствиях происшествия пока нет.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 20 марта попало село Терезовка. Населённый пункт находится в Шебекинском горокруге.

СМС-оповещения об опасности стали поступать в районе 12:30. Местных жителей попросили срочно уйти в укрытия.

Отметим, что населённый пункт попадает под огонь ВСУ не в первый раз

Неспокойно в Белгородской области было и в минувшие выходные. 18 марта сообщалось об обстреле Новостроевки-Второй в Грайворонском горокруге. На следующий день под огнём было село Безымено

Напомним, что 15 марта под обстрел попало как минимум 14 населённых пунктов

В районах Белгородской области назвали число разрушенных из-за обстрелов домов
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Терезовка
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