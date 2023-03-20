Ночью в Белгородской области неизвестные подожгли станцию водоподготовки

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что ночью неизвестные облили горючим материалом станцию водоподготовки в селе Серетино Яковлевского округа и подожгли.
Пожар потушили, а жители села не остались без воды: водоканал быстро наладил её подачу в дома. Виновных будут разыскивать и судить, сообщил глава региона.
Надеюсь, наши оперативные силовые структуры максимально быстро найдут этих людей. И я надеюсь, что злоумышленники после решения суда сядут в тюрьму и получат заслуженное. Ещё раз повторюсь: меня это крайне возмутило. Очень много негодования и недопонимания, что движет людьми, которые совершают такие возмутительные поступки!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области