Невысокое весеннее половодье в Белгородской области может привести к проблемам

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Как сообщила Щедрина, в феврале 2021 года Донское бассейновое водное управление согласовало и скорректировало график установления границ зон затопления на территории Белгородской области, которые предусматривают 12 границ. На сегодняшний день все зоны подтопления согласованы. В федеральный водный реестр их внесли.
На территории Белгородской области расположено 11 водомерных постов Гидромета, на которых ежедневно ведутся наблюдения за уровнем воды, температурой, изменением уровня воды за сутки, за толщиной льда.
Щедрина отметила, что водность за февраль в процентах к ежемесячной норме составила на большей части рек 60-80%. На реках Северский Донец в районе села Зелёная Поляна, реке Болховец (Белгород) и реке Осколец (Старый Оскол) — 105-115% от нормы, а на реке Оскол в районе села Ниновка — 50% от нормы.
По данным Росгидромета, прохождение максимальных уровней воды в большинстве рек региона ожидается в конце второй-начале третьей декады марта — 21–23 марта.
С 9 по 15 марта на реках Белгородской области наблюдались подъёмы уровней воды. Амплитуда колебаний составила от +7 до +86 см. На последующие семь дней на реках Белгородской области ожидается прохождение максимальных уровней воды, а также чередование подъёмов и спадов.
Юлия Щедрина
На 16 марта наибольшей суточный рост уровня воды отмечался на реке Северский Донец в районе села Зелёная Поляна (+8), реке Ворскла (село Козинка) — +7 см. А наибольший суточный спад уровня воды наблюдался на реке Тихая Сосна (Алексеевка) — -12 см.
В условиях формирования невысокого весеннего половодья в бассейнах рек возможны развитие негативных последствий.
При отсутствии достаточного притока воды в реки будет невозможно обеспечить необходимое разбавление речными водами сброса сточных вод примышленного и сельскохозяйственного производства, будут ограничены возможности наполнения естественными стоками средних и малых водохранилищ, возможно ухудшение качества воды. В случае жаркой погоды с дефицитом осадков в летний период маловодье весеннего периода может постепенно перейти в маловодье летне-осеннего периода.
Юлия Щедрина
Щедрина добавила, что в течение многих лет ситуация складывается одинаково. Текущие события этого года ничем не отличаются от прошлых лет. При этом количество выпавших осадков существенно не влияет на стабильную штатную ситуацию.
Напомним, ранее в мэрии Белгорода Бел.Ру рассказали о вероятности паводков этой весной.