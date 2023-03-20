Невысокое весеннее половодье в Белгородской области может привести к проблемам

Щедрина отметила, что водность за февраль в процентах к ежемесячной норме составила на большей части рек 60-80%. На реках Северский Донец в районе села Зелёная Поляна, реке Болховец (Белгород) и реке Осколец (Старый Оскол) — 105-115% от нормы, а на реке Оскол в районе села Ниновка — 50% от нормы.