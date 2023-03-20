На проект изменений движения в районе УСК Хоркиной в Белгороде потратят 2,8 млн

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Мэрия Белгорода ищет исполнителя, который разработает транспортную схему для территории правого берега Везёлки и перекрёстка в районе УСК С. Хоркиной. Из городского бюджета на это готовы потратить 2,8 млн рублей.
Исполнителю предстоит провести аудит территории, в рамках которого нужно учесть размещение велодорожки (вдоль проспекта Б. Хмельницкого), остановки общественного транспорта. В документе также говорится об определении наиболее целесообразного и эффективного варианта размещения пешеходного перехода — наземного, надземного или подземного.
Помимо аудита уже существующих дорог и парковок, исполнителю предстоит разработать транспортную схему для территории района Супруновка, указать места размещения пешеходных переходов и остановок общественного транспорта (если возникнет необходимость), а также мест возможного размещения лестничных сходов с моста.
Помимо этого, требуется разработка схем перекрёстков на пр. Б. Хмельницкого в районе УСК С. Хоркиной, на ул. Харьковской с новой проектируемой дорогой, включая пересадочный узел у железнодорожной станции Салют-2 и ОРП. Также исполнитель должен предоставить схему перекрёстка в районе южной части УСК С. Хоркиной.
Стоит отметить, что на одной из схем документации закупки указана «территория для размещения СОШ на 1000 мест, площадь 3,6 га».
Разработать проект подрядчик должен за 60 дней с даты начала исполнения контракта. Определяет поставщика 6 апреля.