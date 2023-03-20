На проект изменений движения в районе УСК Хоркиной в Белгороде потратят 2,8 млн

Помимо этого, требуется разработка схем перекрёстков на пр. Б. Хмельницкого в районе УСК С. Хоркиной, на ул. Харьковской с новой проектируемой дорогой, включая пересадочный узел у железнодорожной станции Салют-2 и ОРП. Также исполнитель должен предоставить схему перекрёстка в районе южной части УСК С. Хоркиной.