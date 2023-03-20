На Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки в 15 млн рублей

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В пресс-службе СУ СКР по Белгородской области сообщили, что на экс-главу администрации Старооскольского округа Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки. Его подозревают в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).
По версии следствия, чиновник с сентября 2017 по декабрь 2021 года помог нескольким коммерческим организациям в предоставлении земельных участков в аренду, поспособствовал в получении разрешительной документации на строительство объектов недвижимости, а также помогал директору организаций.
Всего Александр Сергиенко получил взятки на сумму более 15 млн рублей: в виде имущества, незаконных услуг и денег.
Напомним, что за получение взятки 6 марта также был задержан экс-мэр Белгорода Антон Иванов. Его подозревают в получении взятки в виде автомобиля стоимостью около 3 млн рублей.