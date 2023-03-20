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Posted Вчера, 19:21

Published Вчера, 19:21

Modified Вчера, 19:23

Updated Вчера, 19:23

На адвоката и его клиентку из Старого Оскола завели уголовное дело за передачу взятки

20 марта 2023, 19:21
Фото: 1MI
Виновным назначили наказание в виде лишения свободы, отметили в белгородской прокуратуре.
Сюжет
Взятка

Адвокат, защищавший своего клиента от обвинений в совершении тяжких преступлений, решил помочь жене мужчины и передать от неё взятку в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Взятку должен был получить следователь, расследовавший уголовное дело в отношении мужчины. Предполагалось, что деньги помогут в его освобождении. Но передать взятку не вышло, и виновным назначили наказание в виде лишения свободы.

Адвокату назначили 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев. Также мужчине запрещено заниматься адвокатской деятельностью на протяжении трёх лет. Жене обвиняемого назначили 7 лет условно с испытательным сроком на 4 года.

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#Александра Склярова#Взятка#Взятка следователю#Уголовное дело#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол
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