На адвоката и его клиентку из Старого Оскола завели уголовное дело за передачу взятки

Posted Вчера, 19:21
Published Вчера, 19:21
Modified Вчера, 19:23
Updated Вчера, 19:23
Адвокат, защищавший своего клиента от обвинений в совершении тяжких преступлений, решил помочь жене мужчины и передать от неё взятку в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.
Взятку должен был получить следователь, расследовавший уголовное дело в отношении мужчины. Предполагалось, что деньги помогут в его освобождении. Но передать взятку не вышло, и виновным назначили наказание в виде лишения свободы.
Адвокату назначили 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев. Также мужчине запрещено заниматься адвокатской деятельностью на протяжении трёх лет. Жене обвиняемого назначили 7 лет условно с испытательным сроком на 4 года.