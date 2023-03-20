На адвоката и его клиентку из Старого Оскола завели уголовное дело за передачу взятки

Адвокату назначили 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев. Также мужчине запрещено заниматься адвокатской деятельностью на протяжении трёх лет. Жене обвиняемого назначили 7 лет условно с испытательным сроком на 4 года.