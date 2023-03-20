МВД объявило в розыск обвиняемую в дискредитации армии уроженку Белгородской области

ТАСС сообщает, что девушку задержали в конце минувшего года. Её обвинили в дискредитации армии из-за репоста в чате однокурсников и в оправдании терроризма в истории со взрывом на Крымском мосту (ч. 1 ст. 280.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Последнюю запись она оставила в запрещённой в РФ соцсети.