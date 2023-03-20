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Published Сегодня, 12:52

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Updated Сегодня, 13:03

МВД объявило в розыск обвиняемую в дискредитации армии уроженку Белгородской области

20 марта 2023, 12:52
Фото: 1MI
Студентку Олесю Кривцову ранее внесли в список экстремистов и террористов. Её обвиняют в дискредитации армии и в оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Полиция объявила девушку в розыск. Вместе с тем появилась информация, что Кривцова уже находится в другой стране.

Олесю Кривцову (внесена в список экстремистов и террористов) объявили в розыск по статье Уголовного кодекса. Об этом говорится на сайте МВД РФ. По какой именно статье её разыскивают, не уточняется.

Кривцова — уроженка Белгородской области. Она студентка второго курса Северного Арктического федерального университета (САФУ).

ТАСС сообщает, что девушку задержали в конце минувшего года. Её обвинили в дискредитации армии из-за репоста в чате однокурсников и в оправдании терроризма в истории со взрывом на Крымском мосту (ч. 1 ст. 280.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Последнюю запись она оставила в запрещённой в РФ соцсети.

Студентку в начале января отправили под домашний арест. 10 марта его срок продлили ещё на два месяца. Вместе с тем 15 марта в Сети появилось сообщение о том, что Кривцова находится в Литве.

Теперь следователь требует назначить девушке арест из-за того, что она нарушила условия пребывания под домашним арестом. Соответствующее ходатайство поступило в Приморский районный суд.

Уроженку Белгородской области внесли в перечень террористов и экстремистов
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