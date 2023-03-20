МВД объявило в розыск обвиняемую в дискредитации армии уроженку Белгородской области

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Олесю Кривцову (внесена в список экстремистов и террористов) объявили в розыск по статье Уголовного кодекса. Об этом говорится на сайте МВД РФ. По какой именно статье её разыскивают, не уточняется.
Кривцова — уроженка Белгородской области. Она студентка второго курса Северного Арктического федерального университета (САФУ).
ТАСС сообщает, что девушку задержали в конце минувшего года. Её обвинили в дискредитации армии из-за репоста в чате однокурсников и в оправдании терроризма в истории со взрывом на Крымском мосту (ч. 1 ст. 280.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Последнюю запись она оставила в запрещённой в РФ соцсети.
Студентку в начале января отправили под домашний арест. 10 марта его срок продлили ещё на два месяца. Вместе с тем 15 марта в Сети появилось сообщение о том, что Кривцова находится в Литве.
Теперь следователь требует назначить девушке арест из-за того, что она нарушила условия пребывания под домашним арестом. Соответствующее ходатайство поступило в Приморский районный суд.