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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Белгороде

20 марта 2023, 10:21
Фото: 1MI
Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Белгороде
В Белгороде записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля. Какие способы и форматы для этого предусмотрены — разбираемся вместе.

Когда начнется запись в первые классы в Белгороде?

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Белгородской области, прием заявлений на зачисление мальчиков и девочек в первые классы в регионе стартует 1 апреля. Зачисление будущих первоклассников будет проводиться так называемыми волнами — в два этапа:

  • первый этап начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня;
  • второй этап охватывает период с 6 июля по 5 сентября.

В рамках первой волны в Белгороде будет проводиться регистрация поступающих заявлений о записи в первые классы детей, которые официально зарегистрированы (прописаны) на территории, к которой прикреплена та или иная школа. Кроме того, вплоть до 30 июня будет осуществляться прием заявлений от родителей тех детей, которые имеют преимущественное и первоочередное право на получение места в первых классах, а также льготников.

Во вторую волну принимаются заявления от родителей (законных представителей) мальчиков и девочек, которые не прописаны по адресам, закрепленным за школой. Стоит учесть, что по этим заявлениям решения будут положительными только при наличии в образовательном учреждении свободных мест.

Важно! Актуальная информация о том, есть ли в образовательном учреждении Белгорода свободные места для первоклассников, появится на веб-ресурсе выбранной школы, гимназии или лицея не позднее 5 июля 2023 года.

Когда начнется запись в первые классы в Белгороде?
Фото: 1MI

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Каждая школа Белгорода до 26 марта 2023 года должна будет опубликовать на своем официальном веб-ресурсе перечень адресов, которые закреплены за ней. Аналогичная информация появится и на информационном стенде в образовательном учреждении.

На веб-ресурсе учреждения, кроме всего прочего, можно будет ознакомиться с информацией о точном количестве мест для первоклассников на 2023/2024 учебный год.

Важно! В 2023 году каждая школа Белгорода в обязательном порядке публикует на портале «Госуслуги» информацию о числе вакантных мест для детей, не прописанных, но живущих на закрепленной за ней территории.

Как узнать про закрепленные за школой территории?
Фото: 1MI

Со скольки лет берут в школу?

В Министерстве образования Белгородской области ответили и на вопрос, связанный с возрастом первоклассников. Так, по состоянию на начало сентября 2023 года ребенку, поступающему в первый класс, должно быть минимум 6,5 и максимум 8 лет. Если речь идет о поступлении в школу девочки или мальчика младше 7 лет, ребенок не должен иметь противопоказаний для посещения школы.

Родители мальчиков и девочек, которым еще нет 6,5 лет или уже исполнилось 8 лет, могут подать заявление о зачислении их детей в первые классы. Решение о зачислении будет приниматься в индивидуальном порядке.

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Для того чтобы ребенка записали в первый класс в Белгороде, в 2023 году необходимо предоставить такие документы, как копии паспортов родителей (законных представителей), копию свидетельства о рождении ребенка, а также подтверждение того, что будущий первоклассник действительно проживает (зарегистрирован) на территории, которая закреплена за школой.

Список документов, которые нужны для зачисления в школу
Фото: 1MI

Что делать, если мест по прописке нет?

Отказать родителям будущего первоклассника в зачислении по прописке могут только в том случае, если в выбранном образовательном учреждении Белгорода нет свободных мест. Родителям следует взять у директора школы, гимназии или лицея отказ в письменном виде. В нем обязательно должна быть указана причина такого решения, а именно — отсутствие мест.

Далее с письменным отказом родители (законные представители) могут обратиться в департамент образования Белгорода, где для их ребенка подберут подходящую школу, куда он и будет зачислен.

Как подать заявление в первый класс в Белгороде?

Подать заявление вместе с комплектом документов, требуемых для зачисления в первый класс, родители белгородских первоклассников могут, выбрав один из доступных форматов:

  • очная подача непосредственно в школе;
  • онлайн (в электронном виде).

Также можно направить заявление почтой в виде заказного письма с уведомлением о вручении.

Как подать заявление в первый класс в Белгороде?
Фото: piqsels.com

Электронная запись в школу в Белгороде в 2023 году

В Белгороде в 2023 году для тех, кто выбрал электронную форму подачи, доступна отправка заявления через сайт «Госуслуги». Прием документов начинается с 1 апреля 2023 года.

Запись в школу через МФЦ в Белгороде

Запись в первые классы через МФЦ, практикуемая в других регионах России, в 2023 году в Белгороде не предусмотрена: можно воспользоваться только сайтом «Госуслуги».

Запись в школу через МФЦ в Белгороде
Фото: piqsels.com
#Белгород#Первоклассники#Школа
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