Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Белгородской области, прием заявлений на зачисление мальчиков и девочек в первые классы в регионе стартует 1 апреля. Зачисление будущих первоклассников будет проводиться так называемыми волнами — в два этапа:
В рамках первой волны в Белгороде будет проводиться регистрация поступающих заявлений о записи в первые классы детей, которые официально зарегистрированы (прописаны) на территории, к которой прикреплена та или иная школа. Кроме того, вплоть до 30 июня будет осуществляться прием заявлений от родителей тех детей, которые имеют преимущественное и первоочередное право на получение места в первых классах, а также льготников.
Во вторую волну принимаются заявления от родителей (законных представителей) мальчиков и девочек, которые не прописаны по адресам, закрепленным за школой. Стоит учесть, что по этим заявлениям решения будут положительными только при наличии в образовательном учреждении свободных мест.
Важно! Актуальная информация о том, есть ли в образовательном учреждении Белгорода свободные места для первоклассников, появится на веб-ресурсе выбранной школы, гимназии или лицея не позднее 5 июля 2023 года.
Каждая школа Белгорода до 26 марта 2023 года должна будет опубликовать на своем официальном веб-ресурсе перечень адресов, которые закреплены за ней. Аналогичная информация появится и на информационном стенде в образовательном учреждении.
На веб-ресурсе учреждения, кроме всего прочего, можно будет ознакомиться с информацией о точном количестве мест для первоклассников на 2023/2024 учебный год.
Важно! В 2023 году каждая школа Белгорода в обязательном порядке публикует на портале «Госуслуги» информацию о числе вакантных мест для детей, не прописанных, но живущих на закрепленной за ней территории.
В Министерстве образования Белгородской области ответили и на вопрос, связанный с возрастом первоклассников. Так, по состоянию на начало сентября 2023 года ребенку, поступающему в первый класс, должно быть минимум 6,5 и максимум 8 лет. Если речь идет о поступлении в школу девочки или мальчика младше 7 лет, ребенок не должен иметь противопоказаний для посещения школы.
Родители мальчиков и девочек, которым еще нет 6,5 лет или уже исполнилось 8 лет, могут подать заявление о зачислении их детей в первые классы. Решение о зачислении будет приниматься в индивидуальном порядке.
Для того чтобы ребенка записали в первый класс в Белгороде, в 2023 году необходимо предоставить такие документы, как копии паспортов родителей (законных представителей), копию свидетельства о рождении ребенка, а также подтверждение того, что будущий первоклассник действительно проживает (зарегистрирован) на территории, которая закреплена за школой.
Отказать родителям будущего первоклассника в зачислении по прописке могут только в том случае, если в выбранном образовательном учреждении Белгорода нет свободных мест. Родителям следует взять у директора школы, гимназии или лицея отказ в письменном виде. В нем обязательно должна быть указана причина такого решения, а именно — отсутствие мест.
Далее с письменным отказом родители (законные представители) могут обратиться в департамент образования Белгорода, где для их ребенка подберут подходящую школу, куда он и будет зачислен.
Подать заявление вместе с комплектом документов, требуемых для зачисления в первый класс, родители белгородских первоклассников могут, выбрав один из доступных форматов:
Также можно направить заявление почтой в виде заказного письма с уведомлением о вручении.
В Белгороде в 2023 году для тех, кто выбрал электронную форму подачи, доступна отправка заявления через сайт «Госуслуги». Прием документов начинается с 1 апреля 2023 года.
Запись в первые классы через МФЦ, практикуемая в других регионах России, в 2023 году в Белгороде не предусмотрена: можно воспользоваться только сайтом «Госуслуги».