В Белгороде записать в школу в 2023 году ребенка можно с 1 апреля. Какие способы и форматы для этого предусмотрены — разбираемся вместе.

Когда начнется запись в первые классы в Белгороде?

Как узнать про закрепленные за школой территории?

Со скольки лет берут в школу?

Список документов, которые нужны для зачисления в школу

Что делать, если мест по прописке нет?

Как подать заявление в первый класс в Белгороде?

Электронная запись в школу в Белгороде в 2023 году