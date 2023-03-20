Ещё один экс-мэр: что известно о задержанном Александре Сергиенко?

Намёки на то, что он хочет уйти из политики, Сергиенко стал подавать ещё в июле 2021 года. Тогда в своих соцсетях чиновник заявил, что собирается подать в отставку с поста главы округа. Но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Тем не менее, в декабре Сергиенко всё же покинул должность.