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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Ещё один экс-мэр: что известно о задержанном Александре Сергиенко?

20 марта 2023, 14:21
Фото: Сергиенко_live / Telegram

Что известно о задержанном экс-мэре Старого Оскола Александре Сергиенко

Сегодня силовики задержали бывшего главу Старооскольского горокруга Александра Сергиенко — его подозревают в получении крупной взятки. Подробнее о нынешнем месте работы и о предыдущей карьере Сергиенко — в материале Бел.Ру.

Александр Сергиенко родился 2 декабря 1971 года в селе Крапивное Шебекинского района. На данный момент Сергиенко занимает пост гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководителя АО «Газпром газораспределение Белгород» — там он работает с 20 декабря 2021 года.

До «Газпрома» Сергиенко руководил Старооскольским горокругом — на эту должность его утвердили 19 января 2018 года. Ранее, с ноября 2017 года, Сергиенко был первым заместителем главы местной администрации: он курировал строительство, транспорт и ЖКХ.

Руководил Сергиенко также администрацией Белгородского района (с 2014 по 2017 годы), Корочанского района (с 2012 по 2014), города Шебекино (с 2008 по 2010), а затем и Шебекинской районной администрацией — ею он управлял два месяца на правах врио.

Намёки на то, что он хочет уйти из политики, Сергиенко стал подавать ещё в июле 2021 года. Тогда в своих соцсетях чиновник заявил, что собирается подать в отставку с поста главы округа. Но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Тем не менее, в декабре Сергиенко всё же покинул должность.

Согласно данным СПАРК, Сергиенко до 2014-го был участником фонда «Иконы Тихвинской Божией Матери», а до 2015 — фонда «Свято-Никольского храма». На данный момент обе организации не действуют.

Также Сергиенко до 2012 года был гендиректором воронежской компании «Экохим-строй» и совладельцем (10%) «Экохим-тепло».

Последний пост в соцсетях Сергиенко опубликовал 16 марта из Кисловодска. Бывший чиновник поблагодарил коллег за возможность «отвлечься» на неделю, а также восхитился красотой местной природы.

Сергиенко также попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев. Эксперты, которых опросило Бел.Ру, оценили его влиятельность как заслуживающую 37-го места. 

Отметим, что до задержания Сергиенко в Белгородской области задержали по подозрению во взятке ещё одного бывшего градоначальника. Речь идёт об Антоне Иванове: до осени 2022 года Иванов руководил мэрией Белгорода, ещё раньше — Белгородской ипотечной корпорацией и региональным Фондом поддержки ИЖС. 

Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению во взятке
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