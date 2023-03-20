Ещё один экс-мэр: что известно о задержанном Александре Сергиенко?

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Александр Сергиенко родился 2 декабря 1971 года в селе Крапивное Шебекинского района. На данный момент Сергиенко занимает пост гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководителя АО «Газпром газораспределение Белгород» — там он работает с 20 декабря 2021 года.
До «Газпрома» Сергиенко руководил Старооскольским горокругом — на эту должность его утвердили 19 января 2018 года. Ранее, с ноября 2017 года, Сергиенко был первым заместителем главы местной администрации: он курировал строительство, транспорт и ЖКХ.
Руководил Сергиенко также администрацией Белгородского района (с 2014 по 2017 годы), Корочанского района (с 2012 по 2014), города Шебекино (с 2008 по 2010), а затем и Шебекинской районной администрацией — ею он управлял два месяца на правах врио.
Намёки на то, что он хочет уйти из политики, Сергиенко стал подавать ещё в июле 2021 года. Тогда в своих соцсетях чиновник заявил, что собирается подать в отставку с поста главы округа. Но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Тем не менее, в декабре Сергиенко всё же покинул должность.
Согласно данным СПАРК, Сергиенко до 2014-го был участником фонда «Иконы Тихвинской Божией Матери», а до 2015 — фонда «Свято-Никольского храма». На данный момент обе организации не действуют.
Также Сергиенко до 2012 года был гендиректором воронежской компании «Экохим-строй» и совладельцем (10%) «Экохим-тепло».
Последний пост в соцсетях Сергиенко опубликовал 16 марта из Кисловодска. Бывший чиновник поблагодарил коллег за возможность «отвлечься» на неделю, а также восхитился красотой местной природы.
Сергиенко также попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев. Эксперты, которых опросило Бел.Ру, оценили его влиятельность как заслуживающую 37-го места.
Отметим, что до задержания Сергиенко в Белгородской области задержали по подозрению во взятке ещё одного бывшего градоначальника. Речь идёт об Антоне Иванове: до осени 2022 года Иванов руководил мэрией Белгорода, ещё раньше — Белгородской ипотечной корпорацией и региональным Фондом поддержки ИЖС.