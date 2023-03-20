Эксперты: Белгородская секта «Моностон» нанесла ущерб нацбезопасности России

«… Вы, люди, управляющие губерниями, должны быть заодно. Огонь имеет свойство начинаться с искры, и, если она вспыхнет где-нибудь в России, пожар может перекинуться и сюда, ибо в ход пойдут слова о славянском братстве и прочие расхожие формулы. Мир любой ценой — вот ваша задача. Пока цена невелика — всего лишь ваш разумный, и взвешенный, и спокойный подход к творящемуся на Украине…» («Потрясение», с. 129-130, 131, 134).