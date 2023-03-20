Эксперты: Белгородская секта «Моностон» нанесла ущерб нацбезопасности России

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В феврале Октябрьский районный суд признал экстремистским «Евангелие от Елизаветы» за авторством Николая Моностона — книгу, которую цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Депутатов Ольгу Павлову и Валерия Сергачёва, у которого изъяли книгу, назвали «последователями новой элитарной эзотерической секты».
Психолого-лингвистическо-религиоведческую экспертизу книги проводили в Московском государственном лингвистическом университете. Экспертами стали сразу пять человек: два психолога, один лингвист, а также два религиоведа-историка. Один из них — Роман Силантьев, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета.
Ранее Бел.Ру уже общалось с профессором по поводу скандальной книги. Тогда Силантьев предположил, что у возникшей в регионе секты могут быть вьетнамские корни. Спустя время догадка профессора подтвердилась. Но обо всём по порядку.
Эксперт-психолог отметила, что, несмотря на «Евангелие» в названии, повествование ведется не от какого-либо евангелиста, а от имени «Бога Моностона» и «Святой» Елизаветы. Книга в целом сильно противоречит библейским канонам: в ней описывается некая «лучистая энергия», классические для оккультных учений «вибрации», оболочки и прочие «ауры». Присутствуют также и упоминания реинкарнации — повторного воплощения. По Библии, разумеется, человек живёт всего один раз.
Своеобразно использовано понятие асимметрии работы коры больших полушарий головного мозга: в документе утверждается, что особенностью функции правого полушария человека для формирования установок веры является некая «лучистая энергия». В этой связи в тексте особенно отмечаются совершения чудес Иисусом на свадьбе у Симона. В Библии сказано, что из воды он сделал вино, а в книге присутствует намек на использование им массового гипноза, то есть своеобразного обмана гостей на свадьбе, а не чудо.
экспертиза профессора психолога
Есть гипнотические элементы и в самой книге. Так, эксперт отметила, что в тексте «Евангелия» широко используется психологический приём изменения привычного порядка слов в предложениях. Нужно это для сосредоточения внимания читателя: постановка прилагательных после существительных усложняет восприятие текста, из-за чего в тот нужно вчитываться, что только усиливает рефлексию содержания.
Тем не менее, эксперт сочла, что книга не пропагандирует исключительность либо неполноценность человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
Гораздо более интересные выводы сделали эксперты-религиоведы.
Изучив книгу, учёные пришли к выводу, что описанная в «Евангелии от Елизаветы» новая религия вероучительно близка к вьетнамской религии — Као Дай. Проект этой секты был успешно реализован во Вьетнаме, а теперь нечто похожее добралось и до нашего региона.
Так, произошёл ребрендинг: незнакомое и непонятное всем божество Као Дай стало зваться Моностоном. Кроме того, случилось и своего рода «импортаземещение»: если в каодаизме последователи общались с историческими деятелями Франции и Вьетнама, то в случае же с «Моностоном» общение велось с Высоцким, Сергеем Радонежским и Иваном Грозным. Подробнее о том, как «выходил на контакт» с умершими Евгений Савченко — в отдельном материале Бел.Ру.
Также эксперты представили положения, заимствованные у вьетнамцев:
Последнее стоит отметить отдельно.
Как утверждают эксперты, эта вьетнамская секта представляет собой проект французских колониальных спецслужб. Он использовался для раскола национально освободительного движения в Южном Вьетнаме. С её помощью вооруженные силы каодаистов в середине ХХ века под эгидой французских спецслужб контролировали ключевые регионы Южного Вьетнама.
Обкатанная на каодаизме модель организации теократического государства в государстве с целью проведения управляемой региональной дестабилизации оказалась успешной и была растиражирована на Ближнем Востоке в виде террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и теперь пришла в Россию.
заключение экспертов-религиоведов
В случае же с моностовцами — те с самого начала, по мнению учёных, активно противодействовали реакции Российской Федерации на начало украинского кризиса, тем самым добиваясь невмешательства Москвы и «укрепления антироссийского плацдарма».
По утверждению учёных, проект «Моностон» стал внедряться «ранней осенью 2012 года» — об этом говорится в самом «Потрясении» на 17 странице. Происходило это на фоне обострения противоречий с США.
Эксперты считают, что уже тогда активно готовился переворот на Украине — якобы прорабатывались варианты блокирования резкой политической реакции Российской Федерации.
После майдана 2013 года и переворота в 2014 году в контексте начала конфликта на Украине моностонцы транслировали установки на проведение политики самоустранения и невмешательства в критический момент, что привело к созданию благоприятных условий для укрепления нового режима на Украине и изменению баланса сил в конфликте на начальном этапе и создания антироссийского плацдарма.
заключение экспертов-религиоведов
Таким образом, по мнению учёных, СВО — «следствие выбора, сделанного в 2014 году». Приводят они доказательства своих слов: так, в ходе начала конфликта на Украине через проект «Моностон» транслировались следующие установки:
«… Вы, люди, управляющие губерниями, должны быть заодно. Огонь имеет свойство начинаться с искры, и, если она вспыхнет где-нибудь в России, пожар может перекинуться и сюда, ибо в ход пойдут слова о славянском братстве и прочие расхожие формулы. Мир любой ценой — вот ваша задача. Пока цена невелика — всего лишь ваш разумный, и взвешенный, и спокойный подход к творящемуся на Украине…» («Потрясение», с. 129-130, 131, 134).
Учёные считают, что таким путём оказывалось воздействие на должностных лиц — создавалось всё для изменения баланса сил в пользу противника и создания плацдарма для давления на Россию. Подводя итог, эксперты утверждают, что в этом смысле секта «Моностон» нанесла ущерб национальной безопасности Российской Федерации.
Изучив доводы экспертов, суд признал книгу «Евангелие от Елизаветы» экстремистской. Говорилось и о необходимости прокурорской проверки книги «Потрясение» Евгения Савченко — там ныне запрещённая литература цитировалась весьма обильно.
Результаты анализа книги «Потрясение» в упомянутом заключении указывают на необходимость проведения проверки прокуратурой на наличие в ней признаков экстремизма, поскольку в данном деле она предметом рассмотрения не является.
решение суда