Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению во взятке

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Предварительно известно о том, что Александра Сергиенко подозревают в получении крупной взятки. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Отметим, что до этого Сергиенко неделю находился в Кисловодске, где, по его же словам, отдыхал и «восхищался красотой».
Бывший глава администрации Старооскольского горокруга на данный момент — гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководитель АО «Газпром газораспределение Белгород».
В июле 2021 года заявил, что хочет уйти в отставку с поста главы округа, но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Тем не менее, в декабре всё же покинул должность.
Ранее Сергиенко также работал в администрациях Шебекинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов.
Входит в топ самых влиятельных людей Белгородской области.