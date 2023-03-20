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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко задержали по подозрению во взятке

20 марта 2023, 12:45
Фото: Александр Сергиенко / "ВКонтакте"
Как стало известно Бел.Ру, задержанием Сергиенко занимались сотрудники УФСБ и СУ СКР по Белгородской области.

Предварительно известно о том, что Александра Сергиенко подозревают в получении крупной взятки. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Отметим, что до этого Сергиенко неделю находился в Кисловодске, где, по его же словам, отдыхал и «восхищался красотой».

Бывший глава администрации Старооскольского горокруга на данный момент — гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководитель АО «Газпром газораспределение Белгород».

В июле 2021 года заявил, что хочет уйти в отставку с поста главы округа, но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Тем не менее, в декабре всё же покинул должность.

Ранее Сергиенко также работал в администрациях Шебекинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов.

Входит в топ самых влиятельных людей Белгородской области.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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