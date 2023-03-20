Директор «Мастерславля» в Белгороде стала главой фонда его поддержки и развития

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», 17 марта 2023 года Фонд поддержки и развития детского города мастеров «Мастерславль» возглавила Наталья Ермакова. Фонд был зарегистрирован в 2017 году в Белгороде. Основной вид деятельности организации — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки.
Напомним, что Наталья Ермакова также возглавляет АО «Мастерславль — Белгород». Недавно город мастеров выкупила мэрия. Доля участия города Белгорода в АО «Мастерславль-Белгород» изменена с 26% до 100%.