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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Директор «Мастерславля» в Белгороде стала главой фонда его поддержки и развития

20 марта 2023, 13:12
Фото: 1MI
17 марта директором Фонда поддержки и развития детского города мастеров «Мастерславль» была назначена Наталья Ермакова.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», 17 марта 2023 года Фонд поддержки и развития детского города мастеров «Мастерславль» возглавила Наталья Ермакова. Фонд был зарегистрирован в 2017 году в Белгороде. Основной вид деятельности организации — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки.

Напомним, что Наталья Ермакова также возглавляет АО «Мастерславль — Белгород». Недавно город мастеров выкупила мэрия. Доля участия города Белгорода в АО «Мастерславль-Белгород» изменена с 26% до 100%. 

Мэрия Белгорода полностью выкупила «Мастерславль»
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#Алина Харина#Мастерславль#Мэрия#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
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