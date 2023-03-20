Директор «Мастерславля» в Белгороде стала главой фонда его поддержки и развития

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», 17 марта 2023 года Фонд поддержки и развития детского города мастеров «Мастерславль» возглавила Наталья Ермакова. Фонд был зарегистрирован в 2017 году в Белгороде. Основной вид деятельности организации — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки.