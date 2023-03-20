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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

«Дети есть, можно повоевать»: интервью командира отделения белгородской самообороны

20 марта 2023, 13:37
Фото: Bel.ru
Наряду с ДНД в Белгородской области сформировалась региональная общественная организация «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку». Речь идёт о всем известной самообороне. Журналисты Бел.Ру пообщались с командиром второго отделения.
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СВО

Белгородская самооборона была сформирована практически с первых месяцев начала спецоперации. В задачи её участников входит защита региона в случае атаки врагов. Журналисты Бел.Ру пообщались с командиром второго отделения белгородской самообороны с позывным «Филин». В повседневной жизни он работает в своей столярной мастерской, изготавливая различный декор для дома.

командир отделения самообороны "Филин"
Фото: Bel.ru

— Когда и почему решили вступить в ряды белгородской самообороны?

— В первую волну меня не мобилизовали. Посмотрев, что происходит вокруг, я вступил в белгородскую самооборону, чтобы защищать свой родной край, семью, своих детей. Подавать пример для своего сына. Кто, если не мы? Кто-то уедет в Казахстан, кто-то в Грузию, кто останется защищать? Только мы. Как начали набирать добровольцев в самооборону, сразу вступил. И вот уже на протяжении пяти месяцев тренируюсь, занимаюсь, а не так давно начал дежурить.

— Как к выбору отнеслась семья?

— Семья изначально немного переживала, а потом приняла мою позицию как должное. Я человек взрослый, и своё решение принимаю сам. Двое детей есть — можно и повоевать.

— Были ли военные навыки до вступления в самооборону?

— До вступления в ряды самообороны военной подготовки не было никакой. Всему научили здесь: стрелять, оказывать медицинскую помощь. Здесь же получил тактические навыки. Сложного ничего не было. Всё просто и понятно.

— Что не получалось с первого раза?
— Не получалось выполнять приказы командира, потому что привык рассчитывать только на себя.

— Чему обучают в самообороне?

— Сейчас тренировки проходят по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами. Также нас обучали разведке и корректировке артиллерии. Было обучение по поиску засад, вражеских секретов, осваивали навыки тактической медицины. Учились проводить досмотр автотранспорта на блокпостах. А сейчас перешли к дежурствам.

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#Самооборона#Командир#СВО#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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