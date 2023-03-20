«Дети есть, можно повоевать»: интервью командира отделения белгородской самообороны

— В первую волну меня не мобилизовали. Посмотрев, что происходит вокруг, я вступил в белгородскую самооборону, чтобы защищать свой родной край, семью, своих детей. Подавать пример для своего сына. Кто, если не мы? Кто-то уедет в Казахстан, кто-то в Грузию, кто останется защищать? Только мы. Как начали набирать добровольцев в самооборону, сразу вступил. И вот уже на протяжении пяти месяцев тренируюсь, занимаюсь, а не так давно начал дежурить.