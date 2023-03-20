Белгородского мобилизованного доставили из Донецка в больницу для срочной операции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв вернулся из Донецка. Там он посетил 300 мобилизованных белгородцев. Им передали необходимое дополнительное снаряжение и письма от их родных.