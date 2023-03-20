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Published Сегодня, 04:59

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Белгородского мобилизованного доставили из Донецка в больницу для срочной операции

20 марта 2023, 04:59
Фото: 1MI
Остальным военнослужащим передали доп. снаряжение и письма от родных, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв вернулся из Донецка. Там он посетил 300 мобилизованных белгородцев. Им передали необходимое дополнительное снаряжение и письма от их родных.

Отвезли дополнительное снаряжение: генераторы, бензопилы, квадрокоптеры и другое оборудование, которое просили военнослужащие. Отвезли письма и посылки от родных мобилизованных. Ребята также передали свои письма, которые, я уверен, с нетерпением ждут в семьях жёны, матери и дети.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Одного из мобилизованных пришлось госпитализировать.

Доставили одного из наших мобилизованных в больницу Белгорода. Человеку требуется срочная операция. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Мобилизованные#ДНР#Госпитализация#Операция#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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