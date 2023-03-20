Белгородские депутаты предложили увольнять работников за ложь о воинской обязанности

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Депутаты Белгородской областной думы рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменения в статью 81 Трудового кодекса Российской Федерации». Он позволит работодателям уволить сотрудника, если тот сообщил заведомо ложные сведения об отношении к воинской обязанности при заключении трудового договора.
Автором инициативы стала первый вице-спикер думы Любовь Киреева. Она пояснила, что документ позволит совершенствовать ведение воинского учёта. По её словам, случаи, когда потенциальный сотрудник при заключении трудового договора сообщает ложную информацию о воинской обязанности, не редкость.
Сейчас отсутствие документов воинского учёта при заключении трудового договора не является основанием для отказа в трудоустройстве. Однако в таких случаях организации не могут направить сведения в военные комиссариаты, органы местного самоуправления. В свою очередь это не позволят актуализировать сведения в документах воинского учёта.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать ресурс по актуализации документов воинского учёта.