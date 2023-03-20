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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Белгородские депутаты предложили увольнять работников за ложь о воинской обязанности

20 марта 2023, 08:13
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Депутаты считают, что работодателям нужно разрешить расторгать трудовой договор с сотрудником за сообщение заведомо ложных сведений об отношении к воинской обязанности. Поправки предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ, сообщили в пресс-службе облдумы.
Сюжет
Облдума

Депутаты Белгородской областной думы рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменения в статью 81 Трудового кодекса Российской Федерации». Он позволит работодателям уволить сотрудника, если тот сообщил заведомо ложные сведения об отношении к воинской обязанности при заключении трудового договора.

Автором инициативы стала первый вице-спикер думы Любовь Киреева. Она пояснила, что документ позволит совершенствовать ведение воинского учёта. По её словам, случаи, когда потенциальный сотрудник при заключении трудового договора сообщает ложную информацию о воинской обязанности, не редкость.

Сейчас отсутствие документов воинского учёта при заключении трудового договора не является основанием для отказа в трудоустройстве. Однако в таких случаях организации не могут направить сведения в военные комиссариаты, органы местного самоуправления. В свою очередь это не позволят актуализировать сведения в документах воинского учёта.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать ресурс по актуализации документов воинского учёта.

Путин поручил создать ресурс для актуализации документов воинского учёта
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#Ольга Аксёнова#Увольнение#Облдума#Воинская обязанность#Воинский учёт#Трудовой договор#Трудовой кодекс#Белгородская область#Любовь киреева
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