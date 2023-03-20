Белгородские депутаты предложили увольнять работников за ложь о воинской обязанности

Сейчас отсутствие документов воинского учёта при заключении трудового договора не является основанием для отказа в трудоустройстве. Однако в таких случаях организации не могут направить сведения в военные комиссариаты, органы местного самоуправления. В свою очередь это не позволят актуализировать сведения в документах воинского учёта.