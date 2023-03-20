Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Белгородская прокуратура обязала 13 бывших заключённых сделать флюорографию

20 марта 2023, 18:35
Фото: 1MI
Ранее, как отметили в прокуратуре области, белгородцы уклонялись от прохождения обследования, чем подвергали опасности свои и чужие жизни.

В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщили, что в Новооскольском округе некоторые из бывших заключённых на протяжении долгого времени не проходили флюорографическое обследование.

Согласно закону, освобождённые из следственных изоляторов и исправительных учреждений обязаны дважды в год после освобождения проходить медосмотр. Но некоторые новооскольцы медицинское учреждение так и не посетили.

Всего уклонившихся от флюорографии в Новооскольском округе 13 человек. Прокурор уже направил в суд исковые заявления с требованием пройти медицинский осмотр. Иски уже рассмотрены и удовлетворены.

Белгородца незаконно посадили в камеру к больному туберкулёзом
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проверила историю с автобусом под Старым Осколом после публикации Бел.РуПрокуратура вернула в УМВД жалобу белгородца на подделку подписи в автосалонеПрокуратура прокомментировала скандал вокруг приюта для собак в Белгороде
#Александра Склярова#Прокуратура#Флюорография#Заключённые#Медицина
Подпишитесь
Стали известны подробности причин задержания экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 14:06
«Дети есть, можно повоевать»: интервью командира отделения белгородской самообороны
Сегодня, 13:37
Олег Полухин покидает должность ректора НИУ «БелГУ»
Сегодня, 14:10
Знаю будущее: что рассказал белгородский депутат Сергачёв на суде по книге Моностона
Сегодня, 12:20
На Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки в 15 млн рублей
Сегодня, 15:59
На Белгородчине стартует новая волна «Школы фермера»
Сегодня, 13:36