Белгородская прокуратура обязала 13 бывших заключённых сделать флюорографию

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В пресс-службе прокуратуры Белгородской области сообщили, что в Новооскольском округе некоторые из бывших заключённых на протяжении долгого времени не проходили флюорографическое обследование.
Согласно закону, освобождённые из следственных изоляторов и исправительных учреждений обязаны дважды в год после освобождения проходить медосмотр. Но некоторые новооскольцы медицинское учреждение так и не посетили.
Всего уклонившихся от флюорографии в Новооскольском округе 13 человек. Прокурор уже направил в суд исковые заявления с требованием пройти медицинский осмотр. Иски уже рассмотрены и удовлетворены.