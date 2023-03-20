Австрийская компания избавилась от завода под Белгородом

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Био Полимер» было зарегистрировано в Разумном в 2010 году. Завод занимается производством нетканых текстильных материалов и изделий из них. Генеральным директором является Александр Банный. Бенефициар компании — Роман Терехов.
С 2019 года 99% доли в уставном капитале принадлежало австрийской компании BHR GmbH. В 2020 году иностранной компании перешли 100% доли в уставном капитале. 16 марта 2023 года завод перешёл во владение Роману Терехову.
Отметим, что в 2021 году выручка компании составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль превысила 45 млн рублей, а сумма чистых активов составила 117 млн рублей. Денежный поток оказался отрицательным на 18 млн рублей. Известно, что филиал завода представлен в Казахстане.