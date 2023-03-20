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Австрийская компания избавилась от завода под Белгородом

20 марта 2023, 09:49
Фото: 1MI
Речь идёт о заводе ООО «Био Полимер». Австрийская компания была владельцем завода с 2019 года.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Био Полимер» было зарегистрировано в Разумном в 2010 году. Завод занимается производством нетканых текстильных материалов и изделий из них. Генеральным директором является Александр Банный. Бенефициар компании — Роман Терехов.

С 2019 года 99% доли в уставном капитале принадлежало австрийской компании BHR GmbH. В 2020 году иностранной компании перешли 100% доли в уставном капитале. 16 марта 2023 года завод перешёл во владение Роману Терехову.

Отметим, что в 2021 году выручка компании составила 2,4 млрд рублей, чистая прибыль превысила 45 млн рублей, а сумма чистых активов составила 117 млн рублей. Денежный поток оказался отрицательным на 18 млн рублей. Известно, что филиал завода представлен в Казахстане.

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#Алина Харина#Завод#Текстиль#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Разумное
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