Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Запахло весной: Белгородскую область ожидает потепление

19 марта 2023, 14:54
Фото: 1MI
По данным синоптиков, понедельник 20 марта будет тёплым в Белгородской области. Кроме того, тренд на улучшение погоды будет соблюдаться всю неделю.
Сюжет
Погода

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, завтра в области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью возможен даже небольшой туман.

Тем не менее, днём воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. Ночью столбик термометра также не опустится ниже нуля — будет плюс 2-3 градуса

Кроме того, температура будет повышаться впредь до конца недели. Так, уже в среду синоптики обещают плюс 12. А в пятницу белгородцев, судя по всему, и вовсе ожидает что-то майское — 24 марта прогнозируют плюс 17 градусов. Правда, к выходным всё подпортит дождь, который может пройти в субботу-воскресенье. 

Отметим, что ещё не так давно в Белгородской области выпадал мокрый снег. Впрочем, пролежал он недолго: пока что тёплая весна только укрепляется в регионе. 

В Белгородской области выпадет мокрый снег
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области станет ещё теплееМороз ночью и тепло днём: какую погоду обещают белгородцам 14 мартаПогода в Белгородской области в пятницу будет весенней — с теплом и дождями
#Артем Черненко#Погода#Весна#Потепление#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область
Подпишитесь
Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети
Сегодня, 13:50
С самого утра: белгородское село Безымено попало под обстрел
Сегодня, 07:31
Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика
Сегодня, 09:54
Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублей
Сегодня, 11:24
Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области
Сегодня, 08:23
«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова
17 марта 12:57