Запахло весной: Белгородскую область ожидает потепление

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Как сообщают в ГУ МЧС по региону, завтра в области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью возможен даже небольшой туман.
Тем не менее, днём воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. Ночью столбик термометра также не опустится ниже нуля — будет плюс 2-3 градуса.
Кроме того, температура будет повышаться впредь до конца недели. Так, уже в среду синоптики обещают плюс 12. А в пятницу белгородцев, судя по всему, и вовсе ожидает что-то майское — 24 марта прогнозируют плюс 17 градусов. Правда, к выходным всё подпортит дождь, который может пройти в субботу-воскресенье.
Отметим, что ещё не так давно в Белгородской области выпадал мокрый снег. Впрочем, пролежал он недолго: пока что тёплая весна только укрепляется в регионе.