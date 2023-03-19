Запахло весной: Белгородскую область ожидает потепление

Кроме того, температура будет повышаться впредь до конца недели. Так, уже в среду синоптики обещают плюс 12. А в пятницу белгородцев, судя по всему, и вовсе ожидает что-то майское — 24 марта прогнозируют плюс 17 градусов. Правда, к выходным всё подпортит дождь, который может пройти в субботу-воскресенье.