Труп в Строителе и смерть собаки после дротика: что обсуждали белгородцы 19 марта

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По предварительным данным, труп мужчины обнаружили сегодня утром в Строителе на улице Жукова, 11.
За комментарием Бел.Ру обратилось в СУ СКР по Белгородской области. В ведомстве нам сообщили, что на месте происшествия работает оперативная группа следователей. Каких-либо подробностей на данный момент нет.
Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью собаки после усыпляющего дротика. По данным горадминистрации, однозначную причину смерти питомца выявить не удалось — якобы не было возможности провести экспертизу. Кроме того, по словам пресс-службы, использовалось безопасное для животного вещество с усыпляющим эффектом.
Неприятная история приключилась в январе в Белгороде. Местная жительница гуляла со своей собакой на улице Железнякова: в один момент проезжающие мимо сотрудники БГБ якобы сочли собаку за бездомную, после чего, как утверждает женщина, выстрелили в неё дротиком с усыпляющим веществом. Спустя короткое время питомец умер.
В это воскресенье журналисты Бел.Ру вновь «баловались» с нейросетью. На этот раз мы попытались представить, как бы выглядел Белгород, живя мы во вселенной «Игры престолов» или, допустим, «Дюны».
Получилось необычно: опора ЛЭП приняла форму дракона, берег Везёлки превратился в пустыню, а воинственный мандалорец из «Звёздных войн» успел даже что-то взорвать.