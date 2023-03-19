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Труп в Строителе и смерть собаки после дротика: что обсуждали белгородцы 19 марта

19 марта 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Несмотря на то, что было воскресенье, темы для обсуждения у белгородцев были больше негативные: так, утром под окнами дома в Строителе нашли труп, а в мэрии рассказали об итогах проверки гибели собаки.

Труп в Строителе

По предварительным данным, труп мужчины обнаружили сегодня утром в Строителе на улице Жукова, 11. 

За комментарием Бел.Ру обратилось в СУ СКР по Белгородской области. В ведомстве нам сообщили, что на месте происшествия работает оперативная группа следователей. Каких-либо подробностей на данный момент нет.

Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области
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Смерть собаки после дротика

Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью собаки после усыпляющего дротика. По данным горадминистрации, однозначную причину смерти питомца выявить не удалось — якобы не было возможности провести экспертизу. Кроме того, по словам пресс-службы, использовалось безопасное для животного вещество с усыпляющим эффектом.

Неприятная история приключилась в январе в Белгороде. Местная жительница гуляла со своей собакой на улице Железнякова: в один момент проезжающие мимо сотрудники БГБ якобы сочли собаку за бездомную, после чего, как утверждает женщина, выстрелили в неё дротиком с усыпляющим веществом. Спустя короткое время питомец умер.

Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика
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Белгород нейросетевой

В это воскресенье журналисты Бел.Ру вновь «баловались» с нейросетью. На этот раз мы попытались представить, как бы выглядел Белгород, живя мы во вселенной «Игры престолов» или, допустим, «Дюны».

Получилось необычно: опора ЛЭП приняла форму дракона, берег Везёлки превратился в пустыню, а воинственный мандалорец из «Звёздных войн» успел даже что-то взорвать.

Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети
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