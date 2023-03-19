Труп в Строителе и смерть собаки после дротика: что обсуждали белгородцы 19 марта

Неприятная история приключилась в январе в Белгороде. Местная жительница гуляла со своей собакой на улице Железнякова: в один момент проезжающие мимо сотрудники БГБ якобы сочли собаку за бездомную, после чего, как утверждает женщина, выстрелили в неё дротиком с усыпляющим веществом. Спустя короткое время питомец умер.