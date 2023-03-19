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Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области

19 марта 2023, 08:23
Фото: Telegram-канал "Строитель Онлайн"
По данным местных Telegram-каналов, тело мёртвого мужчины нашли в Строителе. Ситуацию прокомментировали в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, труп мужчины обнаружили сегодня утром в Строителе на улице Жукова, 11. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Строитель Онлайн».

За комментарием Бел.Ру обратилось в СУ СКР по Белгородской области. В ведомстве нам сообщили, что на месте происшествия работает оперативная группа следователей.

Каких-либо подробностей о гибели мужчины на данный момент нет.

Напомним, что в конце декабря 2022 года в Прохоровском районе без вести пропал мужчина. Спустя время тело нашли в выгребной яме во дворе у подозреваемого.

А 7 марта в одном из общежитий Белгорода обнаружили труп мужчины. По версии следствия, погиб тот в ходе пьяной драки: 49-летний белгородец ударил знакомого кулаком по лицу, а в ответ получил ножом в шею и голову. Подозреваемого уже задержали и предъявили ему обвинение.

В общежитии Белгорода нашли мёртвого мужчину
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