Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области

А 7 марта в одном из общежитий Белгорода обнаружили труп мужчины. По версии следствия, погиб тот в ходе пьяной драки: 49-летний белгородец ударил знакомого кулаком по лицу, а в ответ получил ножом в шею и голову. Подозреваемого уже задержали и предъявили ему обвинение.