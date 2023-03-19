Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По предварительным данным, труп мужчины обнаружили сегодня утром в Строителе на улице Жукова, 11. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Строитель Онлайн».
За комментарием Бел.Ру обратилось в СУ СКР по Белгородской области. В ведомстве нам сообщили, что на месте происшествия работает оперативная группа следователей.
Каких-либо подробностей о гибели мужчины на данный момент нет.
Напомним, что в конце декабря 2022 года в Прохоровском районе без вести пропал мужчина. Спустя время тело нашли в выгребной яме во дворе у подозреваемого.
А 7 марта в одном из общежитий Белгорода обнаружили труп мужчины. По версии следствия, погиб тот в ходе пьяной драки: 49-летний белгородец ударил знакомого кулаком по лицу, а в ответ получил ножом в шею и голову. Подозреваемого уже задержали и предъявили ему обвинение.