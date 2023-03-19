Свобода, море и дешёвая еда: что обрела белгородка после переезда в Стамбул

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
За последние годы в жизни Алины произошло много перемен. Она начала работать на себя, активно вести соцсети, неоднократно повысила свою квалификацию, нашла в себе новые таланты, завела собаку, развелась с мужем, а потом и вовсе — переехала в чужую страну и начала заново выстраивать свою жизнь и работу в формате онлайн.
Это не прошло бесследно, особенно с обстановкой вокруг нас — пандемия, затем жизнь в приграничном Белгороде под звуки ПВО, а после — встреча с природными катаклизмами в Турции. Корреспондент Бел.Ру узнала у Алины Романович, как она справилась, в частности, с переездом, который произошёл 27 октября 2022 года, и чистым листом перед собой.
— Никогда таких планов не было. Это казалось чем-то очень страшным — другой язык, работа, выступления. Для меня идеальным вариантом была жизнь в России с частыми поездками куда-то.
Не было у Алины планов на переезд, а в Турцию — тем более. До этого она была в этой стране один раз — в 2019 году в Алании, и ей не понравилось. Не было желания посетить и Стамбул после негативного опыта с другим городом. Но вот она уже почти пять месяцев живёт в полутора часах от культурной столицы Турции. Белгородку позвал её молодой человек, с которым на тот момент она была знакома около двух месяцев — и она рискнула.
— Конечно, было страшно. Но когда я разошлась с мужем, меня будто перестало что-то держать в Белгороде. Даже работа. Я упёрлась в потолок и не видела новых путей развития для себя. И я решила — а почему нет? Я ехала с мыслью, что, даже если у меня ничего не получится, я всегда могу вернуться обратно.
Помогли решиться на переезд Алине страшные события в сентябре. Осенью Белгородскую область активно обстреливали, из-за чего многие местные жители, как и наша героиня, вновь задумались о релокации.
— Когда начались массивные обстрелы в сентябре, новости о мобилизации, это меня подкосило. Мне стало очень страшно, и я поняла, что больше не могу здесь быть. Эти события облегчили моё решение всё оставить и переехать.
Белгородке пришлось оставить собаку Дусю близким, потому что она не смогла забрать её в другую страну. И, как призналась Алина, это стало самой серьёзной потерей.
— Я полностью лишилась всей той жизни, которая у меня была. Если мы не связываем это только с переездом, то — я развелась, и вся привычная мне жизнь ушла. А при переезде я оставила собаку, которая, как оказалось, была очень важна для меня. Я потеряла сцену, временно — работу и деньги. Но приобрела свободу, несмотря на то, что это другая страна. Я приобрела себя. Сейчас я понимаю, что могу всё — где бы я ни была. Сегодня я живу в Турции, если завтра перееду в Белгород — ну ок, не вопрос. Тот опыт, который у меня сложился за эти месяцы, невероятно огромный. Давно меня так не разматывало.
— Мы недавно были в джазовом клубе в Стамбуле. Я сидела, смотрела на девушку, которая пела с группой, и просто начала плакать. Мне стало грустно, потому что раньше я редко была слушателем: я была на сцене, кайфовала и пела. Грустно, что сейчас этого нет. Мне подруги пишут: «Ну что ты, пойди в какой-нибудь ресторан, выступи там». А я не хочу уже этого. Я не хочу просто перепевать танцевальные песни в ресторанах. Мне уже хочется чего-то более серьёзного — просто искусства. Мне хочется джаза, экспериментов. Дело не в сцене и каком-то самоощущении, а в искусстве.
— К Турции сложилось мейнстримное отношение, что это только all inclusive (всё включено), поехать, выпить и покупаться. Из-за этого многие даже не знают, какая история у этой страны. Примечательнее всего, что Стамбул — самый богатый историей город. Будто каждый шаг, который ты делаешь в Стамбуле, приводит тебя к истории. Интересные постройки, улочки, мечети, достопримечательности со времён Константинополя. Это невероятно. Я уже многое прочла и посмотрела про правителей Османской империи, как она зарождалась, про турков. Их народ вызывает восхищение — они очень работящие, хотя порой их навязчивость на рынках — чрезмерна, но этот народ восхищает своим трудолюбием. Всё, что у них есть, они превращают в работу. Из-за этого в Турции многое дешевле: они многое производят.
— Сейчас мы живём в провинции — не в самом Стамбуле, а в полутора часах от него, у Чёрного моря. Здесь всё завораживает — лодочки, скалы, всё такое неотёсанное. Это природная красота. У нас в скалах делают кофейни, сохраняя аутентичность места. Мне нравится, что я могу пойти в обычную столовую и есть какую-нибудь котлету с картошкой с панорамным видом на море. Или идёшь к зубному и сидишь в кресле с прекрасным видом. Везде море.
По словам Алины, жить в Турции дешевле, чем в России. В расчёт берутся не только мегаполисы в РФ, но и такие провинциальные города, как Белгород. Но Алина отметила, что сейчас цены и лира (турецкая валюта — прим. ред.) растут, поэтому жить стало не так дёшево, как ещё полгода назад. И для переезда нужна круглая сумма.
— Наша квартира в месяц стоит 7000 лир. Сейчас это 28 тыс. рублей, но мы платили сразу за год, по старому курсу. Нам эти 100 «квадратов» вышли в 21 тыс. рублей за месяц. Из-за зимнего периода мы сейчас ещё около 8 тыс. в месяц тратим на газ. В провинции, где мы живём, некоторые турки топят свои дома буржуйками, тут даже продаются переносные. Но в Турции много законов, которые требуют денег. Например, нам надо заплатить налог за телефоны — 6000 лир, это примерно 24 тысячи рублей. Просто за то, чтобы твой телефон не заблокировали. Но если у тебя дешёвый телефон — можно купить здесь турецкий и налог не платить.
— В провинции, где мы живём, все общаются на турецком. Но в Стамбуле, так как это туристический город, турки разговаривают на английском. Но это такой же английский, как у меня — очень классный (смеётся — прим. ред.), поэтому у нас нет языкового барьера. Но я учу английский. А некоторые турки, кстати, говорят на русском — многие работали в Анталии, а там одни русские. По словам моей ученицы из Анталии, там даже есть кальянная с вывеской на русском — «Ёжик в тумане».
Столкнулась Алина в Турции не только с красивой, но и устрашающей природой. Наша героиня пережила своё первое землетрясение и рассказала Бел.Ру, как это было. Мы сравнили, что страшнее — обстрелы или природные катаклизмы. Об этом читайте в нашем следующем материале.