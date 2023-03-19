Свобода, море и дешёвая еда: что обрела белгородка после переезда в Стамбул

— Я полностью лишилась всей той жизни, которая у меня была. Если мы не связываем это только с переездом, то — я развелась, и вся привычная мне жизнь ушла. А при переезде я оставила собаку, которая, как оказалось, была очень важна для меня. Я потеряла сцену, временно — работу и деньги. Но приобрела свободу, несмотря на то, что это другая страна. Я приобрела себя. Сейчас я понимаю, что могу всё — где бы я ни была. Сегодня я живу в Турции, если завтра перееду в Белгород — ну ок, не вопрос. Тот опыт, который у меня сложился за эти месяцы, невероятно огромный. Давно меня так не разматывало.