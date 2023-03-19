Светофор на одном из перекрёстков Белгорода выключили до понедельника

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Как сообщили в мэрии Белгорода, произошло замыкание электросети. Для того, чтобы не отключать весь объект, решили выключить один транспортный и один пешеходный светофор.
Что касается ремонтных работ, то заменить электросеть обещали завтра.
Кроме того, напомним, что на участке улицы Попова в Белгороде с 20 марта ограничат движение: закроют участок от улицы Преображенской до проспекта Славы. Завершение работ запланировано на 30 июня.
Напомним, что не так давно белгородцы просили мэра Валентина Демидова вернуть выезд на Щорса с улицы Пирогова. На это глава города ответил, что проект организации дорожного движения на улице Щорса разрабатывал Технологический университет — его утвердили в ГИБДД. Поэтому, в этом опросе довериться мэр предлагает мнению экспертов.