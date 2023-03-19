Светофор на одном из перекрёстков Белгорода выключили до понедельника

Напомним, что не так давно белгородцы просили мэра Валентина Демидова вернуть выезд на Щорса с улицы Пирогова. На это глава города ответил, что проект организации дорожного движения на улице Щорса разрабатывал Технологический университет — его утвердили в ГИБДД. Поэтому, в этом опросе довериться мэр предлагает мнению экспертов.