Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Светофор на одном из перекрёстков Белгорода выключили до понедельника

19 марта 2023, 12:39
Фото: 1MI

Светофор на Щорса — Костюкова в Белгороде не будет работать до понедельника

О внеплановом отключении светофора рассказали в мэрии Белгорода. По данным пресс-службы, ремонтные работы проведут завтра.

Как сообщили в мэрии Белгорода, произошло замыкание электросети. Для того, чтобы не отключать весь объект, решили выключить один транспортный и один пешеходный светофор.

Что касается ремонтных работ, то заменить электросеть обещали завтра.

Кроме того, напомним, что на участке улицы Попова в Белгороде с 20 марта ограничат движение: закроют участок от улицы Преображенской до проспекта Славы. Завершение работ запланировано на 30 июня.

Напомним, что не так давно белгородцы просили мэра Валентина Демидова вернуть выезд на Щорса с улицы Пирогова. На это глава города ответил, что проект организации дорожного движения на улице Щорса разрабатывал Технологический университет — его утвердили в ГИБДД. Поэтому, в этом опросе довериться мэр предлагает мнению экспертов.

В центре Белгорода ограничат движение до конца июня
Узнать подробнее
Читайте также:
ДТП с автобусом на улице Щорса в Белгороде затруднило движение автоСтало известно, когда отремонтируют подземный переход Щорса — Губкина в БелгородеБелгородцы просят вернуть выезд на Щорса с улицы Пирогова
#Артем Черненко#Светофор#Дорога#Поломка#Ремонт#Мэрия#Общество#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети
Сегодня, 13:50
С самого утра: белгородское село Безымено попало под обстрел
Сегодня, 07:31
Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика
Сегодня, 09:54
Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублей
Сегодня, 11:24
Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области
Сегодня, 08:23
«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова
17 марта 12:57