С самого утра: белгородское село Безымено попало под обстрел

Огонь по региону ВСУ открыли и вчера: жители двух населённых пунктов получили СМС-оповещения об обстреле. Так, СМС-предупреждения от РСЧС жителям села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге поступили после 13:00, примерно в это же время уведомления пришли жителям хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.