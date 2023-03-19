С самого утра: белгородское село Безымено попало под обстрел

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
В 10 утра жители Белгородской области получили от МЧС уведомление: ведётся обстрел Грайворонского горокруга, села Безымено. Местных попросили спуститься в укрытия и подвалы.
Огонь по региону ВСУ открыли и вчера: жители двух населённых пунктов получили СМС-оповещения об обстреле. Так, СМС-предупреждения от РСЧС жителям села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге поступили после 13:00, примерно в это же время уведомления пришли жителям хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе.
Напомним, по состоянию на 16 марта от обстрелов за четыре дня в Белгородской области пострадало более 50 домов и 30 автомобилей. В ту ночь система ПВО сработала над областным центром: повреждения получили административные и торговые здания, квартиры.