Порядка 350 детей родилось с начала года в многодетных семьях Белгородской области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
По словам Вячеслава Гладкова, в некоторых семьях родились 7-е, 8-е, 9-е и 10-е дети. Есть и семьи с 11-м ребенком.
Представьте только на секундочку: 11 детей — насколько это круто! Конечно, это очень большие хлопоты, трудно даже себе представить. Очень хотелось бы, чтобы все семьи Белгородской области были многодетными. Нам очень нужны дети.
Вячеслав Гладков
Губернатор также отметил, что регион старается помочь таким семьям: например, строит им жильё. И хоть, по словам Гладкова, получается не всё, но «мы будем очень стараться».
Напомним, что с 1 января к 9 марта в Белгородской области родилось три ребёнка, которые стали 11-ми в семье. При этом для многодетных есть программа поддержки жильём: в 2023 году запланировано строительство 30 домов за 250 млн рублей.
Тем не менее, жалобы на работу программы действительно есть. Не так давно в редакцию Бел.Ру обратилась местная жительница, которая переживает, что в этом году вновь не сможет получить нужный ей дом.