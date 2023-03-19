Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Порядка 350 детей родилось с начала года в многодетных семьях Белгородской области

19 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 353 детей родилось в многодетных семьях области с 1 января 2023 года. Глава региона отметил, что есть несколько семей, где на свет появился уже 11-й по счёту ребёнок.

По словам Вячеслава Гладкова, в некоторых семьях родились 7-е, 8-е, 9-е и 10-е дети. Есть и семьи с 11-м ребенком.

Представьте только на секундочку: 11 детей — насколько это круто! Конечно, это очень большие хлопоты, трудно даже себе представить. Очень хотелось бы, чтобы все семьи Белгородской области были многодетными. Нам очень нужны дети.
Вячеслав Гладков

Губернатор также отметил, что регион старается помочь таким семьям: например, строит им жильё. И хоть, по словам Гладкова, получается не всё, но «мы будем очень стараться».

Напомним, что с 1 января к 9 марта в Белгородской области родилось три ребёнка, которые стали 11-ми в семье. При этом для многодетных есть программа поддержки жильём: в 2023 году запланировано строительство 30 домов за 250 млн рублей.

Тем не менее, жалобы на работу программы действительно есть. Не так давно в редакцию Бел.Ру обратилась местная жительница, которая переживает, что в этом году вновь не сможет получить нужный ей дом.

«Их очень заинтересовало». Белгородка — о жалобах президенту на очередь за жильём
Узнать подробнее
Читайте также:
С января в Белгородской области родилось три ребёнка, которые стали 11-ми в семьеМногодетность прирастает: 3000 белгородских мам получили награду «Материнская слава»Стало известно, как многодетным белгородцам получить новое жильё
#Артем Черненко#Многодетные семьи#Рождение#Ребёнок#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгород в «Игре престолов» и «Острых козырьках»: взгляд нейросети
Сегодня, 13:50
С самого утра: белгородское село Безымено попало под обстрел
Сегодня, 07:31
Мэрия Белгорода не нашла нарушений в случае с гибелью пса после усыпляющего дротика
Сегодня, 09:54
Дорогу к строящемуся парку аттракционов в Белгороде отремонтируют за 60 млн рублей
Сегодня, 11:24
Труп мужчины обнаружили в Строителе Белгородской области
Сегодня, 08:23
«Не хочу никого подводить». Как рассматривали апелляцию экс-мэра Антона Иванова
17 марта 12:57